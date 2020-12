Habló la ex asistente personal de Diego y contó intimidades de su lujosa vida en Emiratos Arabes

A casi dos semanas de la muerte de Diego Maradona, la mano derecha del Diez en Dubai, Gabriela Caamaño, rompió el silencio y contó intimidades del astro del fútbol durante su estadía en los Emiratos Árabes.

En diálogo con Ángel de Brito (44) para El Espectador (CNN Radio, lunes a viernes a las 14), la exasistente personal del ídolo se refirió a sus días en el exterior junto al entonces entrenador del Al Fujairah.

"Fue una experiencia magnífica, la mejor de mi vida. Haber estado a su par, trabajar para él, cuidarlo y escuchar sus historias fue mágico", comenzó diciendo Caamaño, quien llegó a la vida del astro casi por casualidad, cuando en 2014 aceptó una entrevista en Buenos Aires para trabajar en el exterior junto a una figura cuyo nombre no conoció hasta que lo tuvo en frente.



Diego Maradona y Gabriela Caamaño. Captura de TV

Entonces, Gabriela aseguró que Diego "era un ser excepcional, generoso y bondadoso que abría las puertas de su casa a periodistas, amigos y familia". "A veces llegaba gente de otros países y sabían dónde vivía, tocaban la puerta y él salía, se sacaba fotos y firmaba autógrafos", recordó la entrevistada.

Y siguió contando: "Cuando vos necesitabas algo él estaba ahí al pie de cañón. Nadie le iba a decir ’me falta esto’ y él iba a dar vuelta la cara. Siempre estaba atento a todo. Tenías que saber ganarte su confianza y respetarlo, estar a la altura de lo que él te pedía. Era muy exigente, eso es verdad, pero también tenía su parte dócil. Si sabías llegar a él te entregaba su corazón en las manos".

Sobre la vida del Diez en Dubai, la mujer agregó: "Allá la vida que tenía creo que no la vivió en ningún otro lado más. Era un rey más. Su casa era magnífica, un palacio, todo brillaba. A él le gustaba que todo tuviera su orden, su lugar, y tenía sus horarios, jugaba al fútbol, jugaba al tenis de mesa y veía partidos".



Diego Armando Maradona cuando dirigía el club Al Fujairah Sport Club de Emiratos Árabes. Foto: KARIM SAHIB

"Era una vida muy organizada. Tenía sus horarios para comer, para ir a trabajar, ir al club, entrenar, para cantar, tomar mate y hablar de su familia. Amaba sentarse y recordar todos los días su niñez, a sus padres y amaba a sus hijos, no había un día que no los recuerde. Y siempre hablaba bien de todos y añoraba verlos. Su sueño era tenerlos a todos sentados en una mesa", agregó emocionada.

"¿Cómo la describirías a Rocío?", le preguntó De Brito. "Su compañera, su pareja", respondió Gabriela, sin ánimos de entrar en detalles.

Y al ser consultada sobre las adicciones del Diez, ella dijo que en aquel momento él era ordenado para tomar su medicación.

"Puedo dar fe de que era así porque me mudé con él un año completo de domingo a domingo y los otros años tenía mi departamento afuera pero llegaba muy temprano y me iba después de darle el último café... Me tocaba a mí o a Rocío darle la medicación", afirmó al respecto. /Clarín