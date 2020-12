Por qué la Nación no firmó todavía con Pfizer por su vacuna

El ministro de Salud Ginés González García explicó este jueves que el Gobierno nacional no firmó aún el contrato con la farmacéutica Pfizer y la alemana BioNTech porque no han garantizado que puedan entregar las dosis acordadas con el país.

Según explicó el funcionario nacional, se trata de “un problema de disponibilidad” y agregó que “hoy hay un cuello de botella fuerte en producción".

González García sostuvo que "Pfizer dijo que tenía la posibilidad de entregar algo en diciembre y el resto de los tres millones entre enero y febrero, pero no pudimos firmar el contrato. Seguimos conversando, pero no pudimos firmar el contrato pese a la enorme voluntad del Gobierno argentino. Tengo la sospecha de que hay un problema de disponibilidad y no se animan a firmar un contrato que tenía que ver con una temporalidad".

En este sentido, indicó que el país le pidió vacunas al laboratorio estadounidense “con la condición de que estuviera primera” porque el precio no era el más conveniente. “Pedimos la prioridad y solicitamos vacunas para diciembre, enero y febrero”, informó y detalló que se esperaban tres millones de dosis.

Este jueves, el presidente Alberto Fernández anunció que ya firmó el contato con Rusia para inmunizar a 10 millones de argentinos con la vacuna Sputnik V desde fin de año hasta febrero.