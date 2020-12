Así votaron los diputados por Salta la legalización del Aborto

Fuente: Canal 9 Multivisión

Exposiciones de los diputados nacionales por Salta

Andrés Zottos: “Coincido con el Papa Francisco en que hemos hecho poco para acompañar a las mujeres en los momentos difíciles, el aborto es el método más rápido y más fácil para solucionar esa angustia profunda que tienen las mujeres. El aborto no va a solucionar el problema, es el camino más fácil. tenemos que apostar a un trabajo entre todos para solucionar os problemas de fondo y eso es política de prevención, tenemos que invertir en educación, es el camino más largo pero el más efectivo, el aborto no es efectivo".

Lucas Godoy: "No creo quienes estén a favor sean verdugos y desprecien la vida. Tampoco creo que quienes estén en contra sean hipócritas, retrógrados, busquen criminalizar a la mujer. No estamos aprobando el aborto, el aborto existe, es una realidad. Yo estoy en contra del aborto, es un hecho trágico, traumático. Pero estoy a favor de su despenalización, estoy a favor de su atención en el marco de la salud pública. Creo que se trata de un hecho que debe ser dejado afuera de las represión del código penal, no solamente porque su configuración como delito no fue efectiva porque no dejaron de practicarse los abortos, sino también porque el derecho es una construcción social, cultural y dinámico. La mujer que interrumpe un embarazo no es una criminal".

Miguel Nanni: No podemos decir que el estado Argentino ayudó con más prevención, con más educación. No entendemos por qué súbitamente hoy tenemos que debatir esto como si fuese el único tema important. Sinceramente no creo que la salida sea la muerte. No creo que la salida sea suprimir una vida para otorgar un derecho".

Verónica Caliva: "El aborto es una problemática que se debe resolver desde la salud pública. El movimiento de mujeres viene luchando para poder tener servicios de salud sexual y de procreación responsable de la más alta calidad, para que todas podamos acceder a un derecho fundamental que es el de la salud sexual y procreación responsable. Las mujeres tenemos muchas barreras que fuimos sorteando a lo largo de la historia, pero las barreras fundamentales son no poder acceder al trabajo, no tener autonomía económica, no poder decidir sobre nuestras propias vidas. Cuando vamos a los servicios de salud no tenemos un médico, un ginecólogo, no hay anticonceptivos, no hay preservativos, no se entregaban los inyectables".

Virginia Cornejo, "Considero que la vida está garantizada desde su concepción. La vida a partir de que se convierte en un embrión ya es una persona que tiene derechos. Escuchar a un ministro de salud diga que la gestación de un niño por nacer es un fenómeno, me horroriza, mirar a la ministra de las mujeres claramente vestida de verde como si estuviera de moda o solamente van a trabajar a favor de quienes están a favor del aborto, me preocupa".

Alcira Figueroa: Celebro un consenso básico en donde todos coincidimos en estar en contra del aborto porque los es una práctica en situaciones límites. Muchas veces la sociedad nos mete miedos y culpas y se queda con nuestro dinero, y si no tenemos dinero nos espera la muerte o las secuelas que nos quedan. La dominación está siempre presente sobre lo que hacemos, decimos y lo que pensamos realizar".

"La provincia de Salta demoró más de diez años para aceptar la educación sexual integral en las escuelas. Tenemos los mayores índices de mujeres muertas por aborto y tenemos el segundo lugar en cantidad de abortos clandestinos. En Orán se atienden 15 abortos clandestinos por día en la guardia del hospital, mujeres con hemorragias que van a aparar a las guardias".