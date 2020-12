Aborto: los 6 diputados que cambiaron su voto

Este viernes a las 7.30, después de 20 horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de legalización del aborto por un margen de 14 votos. En concreto, la iniciativa recibió el apoyo de 131 legisladores, mientras que 117 se manifestaron en contra y 6 se abstuvieron.

De esta manera, el proyecto de legalización del aborto corrió la misma suerte en Diputados que en 2018, cuando también fue aprobado, aunque posteriormente sería rechazado en el Senado. Ahora restará saber si pasará lo mismo en la Cámara alta que hace dos años.

De todos los legisladores que votaron en ambas sesiones, seis modificaron su voluntad: 4 pasaron de votar a favor a manifestarse en contra; uno que había votado en contra lo hizo a favor; y una abstención se convirtió en rechazo.

Aída Ayala

El último caso es el de Alejandra Vigo, esposa del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti: de su abstención en 2018 pasó a fundamentar el voto negativo de su bloque, Córdoba Federal. La legisladora sostuvo que la iniciativa es inconstitucional.

Por su parte, Sofía Brambilla -foto superior- (Pro-Corrientes), Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz), Aída Ayala (UCR-Chaco) y Héctor "Tito" Stefani (Pro-Tierra del Fuego), que en 2018 votaron a favor de la legalización del aborto, esta vez lo hicieron en contra.

En el caso de Flavia Morales, del Frente de la Concordia de Misiones, en 2018 había votado en contra y esta vez lo hizo a favor. "Desde la votación de 2018 he reflexionado, he analizado. La penalización no logra evitar que muchas mujeres realicen esta práctica", justificó.