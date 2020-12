Sorpresa por un alto porcentaje de positivos en la Quebrada del Toro

En el marco del Plan Detectar, personal del hospital de Campo Quijano llegó a los parajes San Bernardo, El Rosal y Potrero de Chañes, en la Quebrada del Toro y los resultados generaron sorpresa y preocupación. De las 31 personas que se hicieron el test serológico, 27 arrojaron resultado positivo, la mayoría asintomáticos.

Al respecto, la gerente del nosocomio, Débora López, explicó a Todo Salta Noticias que el resultado puede ser un indicativo que el virus está activo en estos lugares, justo en el momento en que la curva de contagios va en descenso en toda la provincia.

“Vamos a corroborar con las PCR el próximo lunes. Vamos a tener otro operativo para ver si realmente el virus está activo o a lo mejor ya pasó. Creo que no es necesario cerrar la Quebrada por esto es en tres parajes, por ahí si limitar hasta que tengamos el resultado de las PCR”, dijo.

Asimismo, contó que los resultados positivos a lo largo de toda la ruta 51 fueron muy bajos y en la gran mayoría de los casos lo que se detectó fueron anticuerpos. “No hay riesgo. Estos son parajes más alejados de la ruta, hemos tomado un test que es un indicativo pero no es el definitorio”, expresó.

Finalmente, instó a las personas que se movilicen por la zona, a no relajarse con las medidas de prevención. “Se han flexibilizado cosas pero no el cuidado individual, así que a donde quieran que vayan, tienen que llevar el barbijo, el alcohol en gel, lavarse las manos, guardar la distancia, no compartir un mate, tratar de estar en lugares ventilados”, aseguró.