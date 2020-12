¡Age of the Gods te da la bienvenida!

Cuando te unas por primera vez al mundo del casino online, recibirás un bono del Betfair casino, ¿ahora la pregunta es qué harás con ese regalo tan generoso? Permítenos que te ayudemos.

Lo que está en oferta es un bono por única vez para los clientes que se por registran por primera vez en el Casino Paddy Power y permite a los jugadores recién llegados que consigan un bono máximo por un valor de £40 de crédito junto con 20 tiros gratuitos al depositar £10 en su nueva cuenta del casino. Los clientes nuevos también tienen la chance de optar por un bono de un Casino en vivo que te dará la bienvenida con 10 bonos chip de oro cada uno por un valor de £0.50 luego de haber apostado la cifra antes mencionada de £10 en un juego elegible. Una vez que la oferta haya sido seleccionada, la otra desaparecerá y no podrá ser canjeada. Después de haberte registrado y accedido a tus £10, el bono te será automáticamente acreditado en tu cuenta, lo que te dará siete días para apostar ese bono, luego 10 de tus tiros gratis aparecerán en tu “promo hub” y, a continuación, una vez que hayas usado esos tiros, al siguiente día, se te acreditarán los 10 tiros restantes, tal como se prometió.

¿Entonces, por qué no usar estos bonos de £10 en el juego The Age of the Gods Jackpot?

Indaguemos un poco más acerca de lo que deberías esperar cuando empiezas a jugar a este favorito que va ganando terreno. Convierte los símbolos en libras junto a Zeus, Hércules, Poseidón y Atenea mientras te embarcas en la búsqueda de la riqueza., y en el camino te encontrarás con cinco carretes con 20 líneas de pago, con un jackpot progresivo valuado en más de £100,000 y rondas múltiples de bonos de tiros gratuitos.

El juego comienza con una apuesta razonable de £0.20 especialmente raro para un centro de juego de jackpot donde a los jugadores se les da la chance para ganar uno de los cuatro premios consecutivos aun apostando la cifra menor. ¡No te preocupes si te parece que no puedes hablarles a los dioses para que te den una porción de ese delicioso jackpot porque los premios van desde las 12 veces tu línea de apuestas hasta increíblemente 10.000 veces tu línea de apuestas, lo que significa que ganar no está del todo fuera de tu alcance! ¡También tendrás tu chance de ganar con cuatro rondas de bonos que están ahí esperando ser accionadas!

Una vez que tuviste la suerte de hacer girar tres de los símbolos de Age of the Gods, recibirás tus 20 monedas de oro bien merecidas y con las que estarás habilitado para jugar los siguientes juegos:

Juegos gratis Atenea: Tres símbolos de Atenea te darán nueve juegos gratis con multiplicadores aleatorios que tienen un valor de 5 veces tus ganancias.

Juegos gratis Zeus: El rey de los Dioses te dará nueve giros gratis y hasta cinco wilds aleatorios a medida que se desarrolla el juego.

Juegos gratis Poseidón: Al jugar a este juego se te darán nueve tiros gratis y hasta cinco wilds aleatorios.

Juego gratis Hércules: Este héroe místico aparecerá en el tercer carrete, participando en el juego como un salvaje apilado a medida que vas jugando tus nueve tiros gratis.

Cuando estos bonos se terminan junto con los jackpots consecutivos, que se pueden activar en cualquier momento, es fácil de reconocer por qué los jackpots Age of the Gods son populares entre los jugadores sea cual fuere su creencia, ¡y sin importar cuán experimentados son!