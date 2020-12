Sáenz entregó ambulancias: "Que sean un homenaje a quienes ya no están"

En la mañana de este lunes el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, presidió un acto que se realizó en Casa de Gobierno de Grand Bourg, en el cual procedió a la entrega de 10 nuevas ambulancias que buscan reforzar el sistema sanitario.

El gobernador, acompañado de ministros y autoridades, realizó la entrega de las llaves haciendo en primer lugar una remembranza de lo transitado este 2020 que se termina. “Estamos finalizando un año difícil para todos, inimaginable, pero desde que asumimos tomamos la decisión de que la política de estado debía ser la salud pública”, indicó.

Del mismo modo destacó el esfuerzo emprendido, tarea no sencilla puesto que “años de abandono no se recuperan en un año y en medio de la pandemia”. Por eso destacó que estas ambulancias van para lugares “que sin la necesidad de ser para hospitales, van para centro de salud también, donde las necesitan por la lejanía o la conectividad, entregamos para Dragones y Misión Chaqueña”, ejemplificó.

Con estos rodados y todos los entregamos este 2020, Sáenz se mostró satisfecho que “en medio de una pandemia vamos entregando esta cantidad, que den un respiro y un descanso a quienes vienen trabajando con ambulancias deterioradas, que pasaban más tiempo en el mecánico”.

A esto se permitió homenajear a los fallecidos por coronavirus con estos transportes. “Que estas ambulancias sean un homenaje a los que ya no están, que no nos acompañan, para esas familias que hoy recuerdan con tristeza a sus seres queridos, un abrazo para esas familias y a quienes han sufrido mucho tiempo en las terapias”, subrayó.

Finalmente llamó otra vez a tomar conciencia del resguardo necesario. “Debemos entender que hay que cuidarse, que esto lamentablemente no ha terminado, he visto mucho relajamiento, no quiero hablar de lo mismo que debemos entender que esto es un pequeño respiro”, concluyó.