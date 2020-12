Orán: Su hermano murió por COVID-19 y no logra identificar su tumba

Producto de la pandemia del COVID-19, Diego Vericochea, debió despedir a su hermano, de 26 años, en junio pasado, y hasta el momento desconoce el lugar exacto donde yacen sus restos.

El joven explicó en La Diez de Orán que en el certificado de defunción figura un número pero en el cementerio municipal de la ciudad de Orán aparece otro. “No tenemos la ubicación exacta”, se lamentó.

Sobre el doloroso proceso, indicó que en un primer momento los médicos no supieron diagnosticar la enfermedad, y luego su vida se esfumó de un día para el otro. “Lo llevamos a la salita del barrio Aeroparque, y luego lo derivan de urgencia al hospital porque necesitaba oxígeno y estuvimos horas peleando para que nos atiendan y lo internen”.

Poco después se enteró de su fallecimiento. “Un día lo llamo y una señora que tenía el hijo enfermo que estaba al lado de mi hermano, me dijo que mi hermano no me iba a atender más, que estaba mal, y finalmente falleció”, recordó.

Homenaje para las víctimas

En vista de ello, decidió realizar un homenaje para recordar a su hermano, y a todas aquellas víctimas de la enfermedad, el próximo 24 de diciembre, a las 10:00 en el cementerio municipal.

El joven relató que hasta el momento se comunicó con 50 familias de fallecidos por Covid. “El homenaje consiste en que vaya un sacerdote para una misa o bendición, además como hay muchos fallecidos de diferentes edades que también les gustaba la música”, concluyó.