Imputación a Gustavo Solís: "Estoy a disposición de la Justicia, aclararé mi situación"

La Unidad Fiscal de Investigación, conformada por los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, imputó provisionalmente a Gustavo Solís por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (tres hechos), fraude a la administración pública y cohecho, todo en concurso real.

El jefe comunal, quien asistió este lunes a la audiencia de imputación asistido por su defensa, prestó declaración y anunció que realizará una ampliación por escrito. Así también lo aseguró a InformateSalta, donde recalcó su tranquilidad y su compromiso para que todo se pueda aclarar.

“Esto era de preverse por la intensidad con la que ha salido un funcionario que trabaja de auditor en un hecho inédito, acusando públicamente y mostrando cuestiones de trabajo que a nosotros no se nos fueron comunicadas, no habiendo cumplido con los preceptos de la ley de auditoría ni la resolución 61 del año 2001 donde el auditor debe mostrar imparcialidad, (…) en lugar de andar por los medios hablando de cosas que no tenían un manejo muy fluido, hablando sobre cuestiones que ya fueron auditadas por Nación”, espetó.

No obstante Solís puntualizó que sintió “un poco de persecución política, me parece que Fiscalía y todo el órgano judicial tienen que investigar, yo soy el primer interesado en que las cosas se investiguen y se esclarezcan”.

“Estoy convencido de que nuestra gestión es transparente, hemos hecho muchísimas obras. Probablemente se pueden haber cometido errores, no lo discuto, también eso nos ayuda a mejorar cada día”

Del mismo modo, el intendente recalcó que “estamos en presencia de un ataque hacia un municipio” el cual no cuenta con problemas económicos o sociales, además que ha podido avanzar en obras.

Tras la imputación, el jefe comunal recalcó su entera disposición ante la Justicia. “Me puse a disposición y me comprometí a ampliar mi declaración en las próximas 48 horas aportando elementos de prueba para que quede en claro cómo trabajamos en nuestra gestión”, concluyó.