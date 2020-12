El Polaco a Silenzi: "No te amo más, quiero que nos separemos"

Este lunes, El Polaco quiso aplacar los rumores de una supuesta separación con Barby Silenzi con una fotografía que los muestra juntos al lado de un árbol navideño. El cantante y la bailarina fueron padres hace apenas 6 meses de su hija, Abril.

Sin embargo, en Intrusos Paula Varela aseguró que esa imagen es vieja y que la bailarina se mudaría este lunes sola porque él no se quiere ir de la casa que comparten pese a que le habría dicho que “no la ama más” y que se quiere separar.

“La verdad es que están separados. El Polaco que diga lo que quiera, que la cuente como quiera. La realidad es que están separados hace muchos días. Barby la está pasando muy mal y está muy triste. Él no la estaría pasando tan mal ni estaría tan triste”, señaló la panelista.

“Lo cierto es que ellos tuvieron una conversación donde el Polaco le dijo a Barby: ‘No te amo más, se terminó el amor, quiero que nos separemos’”, dijo Varela, y agregó que la bailarina “está enamorada de él y hace todo lo que él quiere”. “Él subió esta foto a la mañana porque sabía que se iba a hablar del tema, y es una foto vieja porque son tomas del día en que armaron el arbolito”, explicó.

“Hoy es un día clave porque Barby se está mudando a un departamento de Belgrano, que ellos tienen alquilado. Ella se iría ahí porque le pidió varias veces que se vaya y él no se va”, anunció Varela. “A mí me dijeron que es mentiroso, manipulador, no sé si es un mal pibe pero la realidad es que con Barby la relación está siendo tóxica y ella la está pasando mal de verdad”, evaluó la panelista.

Además, Varela aseguró que a El Polaco lo pone de muy mal humor esta situación debido a que podría complicar su situación en MasterChef Celebrity, donde es uno de los semifinalistas. “A él no le gusta dar en los medios la imagen de que la abandonó, y le tiene a Barby prohibido hablar. Hay periodistas y amigos a los que no le está contestando, y solo habla con algunas personas cercanas cuando él no está”, concluyó.