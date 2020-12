Escabrosos detalles de la crisis del Polaco y Barby: "La trata mal, no le habla, le dice que se vaya y después le dice que la ama"

La historia del Polaco y Barby Silenzi es una más de tantas que viven muchas parejas, con la particularidad de que en su caso el hecho de ser famosos los pone en el centro del debate mediático. Padres de Abril, de apenas seis meses y medio, el cantante y la bailarina pasaron por una fuerte crisis que los llevó a vivir en casas separadas en los últimos tiempos, pero que ya superaron.

"Ayer nos reconciliamos. Gracias por preguntarme y perdón porque no puede hacer un móvil. Hablamos todo y me quedo en la casa. Todo bien", le aclaró Silenzi a Ángel de Brito. ¿Qué era todo lo que tenían que hablar? Algo sobre lo que se comentó bastante en Los Ángeles de la Mañana.

“Hace más o menos un mes que viene pasando que al Polaco se le cruzaron los cables, trata mal a Barby, no le habla, le dice que quiere que se vaya (de la casa). Pero a los días le dice ‘era un chiste, no te vayas, me encanta estar en familia’”, reveló el conductor. “La relación es medio tóxica. Con Silvina Luna pasó calcado. A Barby le está volviendo lo que antes le hizo (a Silvina con el Polaco). Los dos celos principales eran Francisco Delgado (N del R: papá de Elena, la hija mayor de Barby) por un lado, y Natalie Pérez por el otro”, agregó.

“En el último mes, ella también pensó en dejarlo e irse directamente. Pero como estaba enamorada y él cada tanto le decía que la amaba, que no sabía qué le había pasado, que se le cruzaron los cables, volvían a estar juntos. Se arreglaban como si nada hubiera pasado. Pero era cada vez era peor la relación. En un momento él le dijo ‘hace un mes que te vengo diciendo que no estamos más juntos y vos seguís acá (en mi casa). Te tenés que ir’. Esto era un día así y al otro ‘te amo, quedate’”.

“Lo último fue hace unos días. Volvía de grabar el programa, le mandó un mensaje diciendo que le fue muy bien en el programa, que viene algo muy bueno y le dijo que tenían que festejar. Pero al rato al polaco le mandaron la captura de la foto de Barby con Fran Delgado y ahí se pudrió todo, discutieron, le dijo el discurso de que no la amaba más, que hacía un montón de que le estaba pidiendo que abandone la casa. Esa noche, Barby terminó durmiendo en el sofá con Abril…”.

Por todo esto que contó Ángel de Brito sobre el Polaco y Barby Silenzi, Cinthia Fernández fue fulminante con el participante de MasterChef Celebrity: "También Barby no está trabajando, me parece que es un punto importante; hay que ver cómo está ella económicamente. Con un tipo así, que es violento y tiene esta conducta violenta, después empieza otra violencia que es la económica". /Ciudad