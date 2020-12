Intentaron abusarla, pudo arrancarle la gorra y el barbijo a su atacante

Según lo publicado en el medio La Llave del Portal, una joven salteña volvía de su trabajo alrededor de las 22 horas. Bajó del colectivo en Rosario de Lerma y fue atacada por un sujeto que la siguió desde la parada de colectivos. Estaba a media cuadra de su casa cuando se le abalanzó.

"Volviendo del trabajo en la calle Esteban Echeverría a media cuadra de mi casa, un hombre me agarró por la espalda colocando sus brazos sobre mi cuello y boca"

Cuenta que puso tal resistencia que logró safarse del sujeto, que, con una mano intentaba callarla, pero ella pudo morderlo. En ese momento le arrancó la gorra y el sujeto huyó.

"Me pegó y colocaba su mano dentro de mi boca para que no pueda gritar y lo único que pude hacer fue morderlo. Se levantó y se fue, por instinto también lo hice agarré mi mochila, mi paraguas y no se porqué esta gorra que logre quitarle" relató la joven en su cuenta de Facebook.

Por último, la joven dijo que corrió desesperada a su casa y tras recuperarse del shock radico la denuncia policial. Pide a las mujeres estar atentas.

"Chicas por favor cuídense, no salgan solas. Yo nunca pensé que esto me iba a pasar pero me pasó y hoy puedo contarlo"