“No entendemos las exigencias de Pfizer, pareciera que no le tienen fe a la vacuna”

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se refirió este lunes a la polémica por la negociación con Pfizer y las presuntas "condiciones inaceptables" que habría exigido el laboratorio estadounidense para firmar contrato con la Argentina.

"No entendemos por qué tienen tantas exigencias, pareciera que no lo tienen fe a la vacuna", disparó González García, en una entrevista concedida al periodista Víctor Hugo Morales en AM 750.

“Si con alguna firma ha sido generosa la Argentina, ha sido con Pfizer. Les ofrecimos la estructura para que hicieran el estudio clínico acá, hubo condiciones contractuales para las cuales hicimos una ley y hubo alguna cosa de la ley local que no encaja con lo que ellos quieren. Y la verdad es que es muy difícil para nosotros hacer otra ley, más allá de que no sería lo más digno para un país”, argumentó el ministro.

De todas formas, aclaró, el Gobierno seguirá negociando con Pfizer por la llegada de la vacuna, que ya empezó a ser aplicada en Estados Unidos y Europa.

Pfizer desarrolló en el país una prueba de la que participaron unos 6.000 voluntarios, lo que parecía poner a la Argentina en buena posición de cara a la vacuna. Además la semana pasada, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó el uso de emergencia del fármaco, aunque todavía no se sabe si llegará o no.

Según trascendió fue la ley 27.573 "de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19", promulgada el 6 de noviembre, la que dio lugar al cortocircuito con la empresa. “Facúltase al Poder Ejecutivo a incluir en los contratos que celebre para la adquisición de vacunas cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial (...) con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”, dice un artículo de la norma. La palabra “negligencia” es la que pide ahora Pfizer que sea removida del texto.

"Compramos 51 millones de vacunas y buscamos 20 millones más"

Por otra parte González García afirmó que la Argentina compró 51 millones de vacunas contra el coronavirus y busca adquirir 20 millones más, dado que el Gobierno tiene como meta "llegar a niveles de inmunidad muy alto".

"La gran mayoría se va a querer vacunar, habrá una demanda muy fuerte", resaltó al ser entrevistado en Radio 10.

El Gobierno aspira a llegar al otoño "con la población de riesgo vacunada". Por eso, la Casa Rosada aceleró las negociaciones para asegurarse una mayor cantidad de dosis de la vacuna. Y se pretende anunciar antes de fin de año la aprobación por parte de la Anmat de la vacuna que elaboraron el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford

En este sentido el funcionario nacional precisó que continúan "buscando vacunas", y detalló que el fin de semana mantuvo conversaciones con uno de los proveedores. "Queremos llegar a niveles de inmunidad muy pero muy altos. Con la primera inmunidad, reduciremos la mortalidad", señaló.

"Cuando hagamos más masiva la cantidad de gente vacunada, vamos a disminuir la circulación del virus. Si el virus deja de circular, la pandemia primero afloja y después va a tender, no digo a desaparecer porque esto tal vez llegó por unos años, pero seguro va a disminuir", describió González García.

Argentina iniciará este martes su campaña de inmunización con las primeras 300 mil vacunas adquiridas en Rusia y González García reveló que en enero llegarán otras 5 millones de dosis. Además consideró que la Anmat aprobará "rápidamente"el uso de la vacuna Sputnik V para mayores de 60 años, luego de que el Ministerio de Salud ruso informara que los ensayos clínicos mostraron una "eficacia de más del 90%" para ese grupo etario.

"Eso va a ser un trámite de Anmat, pero seguramente con la documentación que enviarán se hará rápidamente. En general, es la misma vacuna. No es una vacuna distinta o nueva", dijo.



