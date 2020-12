La indignación de Verónica Ojeda por la carta documento que recibió Dieguito Fernando Maradona

El lunes por la tarde sonó el timbre de la casa de Ezeiza en la que vive Verónica Ojeda junto a su hijo Dieguito Fernando, fruto de su relación con Diego Maradona. Era un hombre del correo con una carta documento con una notificación a nombre del niño de siete años, quien -según el cartero- debía firmar la entrega. “¡Pero es un nene, ¿cómo va a firmar él?!”, reclamó la profesora de gimnasia mientras llamaba por teléfono a Mario Baudry, su pareja, abogado y apoderado de Dieguito.

El representante legal se comunicó con el cartero y le ratificó que se trata de un menor de edad, que no entendería lo que sucedía y tampoco estaba en condiciones de firmar ningún documento. “Perdón, nunca me pasó entregar una notificación a un nene de siete años”, se disculpó el trabajador luego de que Ojeda firmara en su nombre.

“Más allá de la sorpresa de nunca haber visto una cosa así, me causa indignación. Dieguito, por su corta edad, no sabe lo que es una carta documento. Él solo quiere jugar, creer con el amor de su mamá, jugar con sus amigos y recordar a su papá tan solo como lo que es: un simple papá”, sostuvo Ojeda manifestando su angustia y malestar por la situación que vivió en las últimas horas.

“Pongan más criterio, muchachos. Nunca van a lograr meter a Dieguito en el barro porque no los voy a dejar”, enfatizó y pidió que dejaran en paz a su hijo para que “tenga una vida plena”. “Sean parte de la solución y no del problema -arremetió-. Sean más dignos así construimos un mundo mejor para Dieguito. Seguramente eso quería su papá”, concluyó la ex pareja de Diego Maradona.

La carta documento que recibió Dieguito Fernando y el texto que compartió Verónica Ojeda en su cuenta de Instagram

Ahora bien, ¿de qué se trata la carta documento que recibió Dieguito Fernando? Según explicó su abogado Baudry a Teleshow, es una notificación sobre las causas que Diego Maradona tenía con su ex esposa Claudia Villafañe, que no tiene ningún tipo de efecto ni validez legal. Además del menor de siete años, lo recibieron sus tres hermanas Dalma, Gianinna, Jana. Diego Junior no pudo ser notificado porque está en Italia.

Al fallecer Diego Maradona, sus hijos heredan las causas y deben decidir si continúan el curso legal. En este caso fue el abogado y socio de Matías Morla quien dirigió la carta documento a Dieguito Fernando en lugar de enviarla a nombre de Verónica Ojeda, o bien su apoderado (Baudry).

Por su parte, el letrado aseguró que Morla -quien fuera el apoderado y abogado de Diego Maradona durante los últimos siete años- debe “rendir cuentas” sobre todo lo que tenía en su haber el astro. “Desde propiedades, cuentas en los bancos, hasta las demandas”, detalló Baudry y agregó que el ídolo en total tenía 60 juicios (a favor y en contra). Sin embargo, solo los notificaron por las causas de Claudia Villafañe.

Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda y apoderado de Dieguito Fernando (Franco Fafasuli)

“En la sucesión, nosotros pedimos la rendición de cuentas a Matías Morla, que todavía no las presentó. Ahí tienen que estar los 60 juicios a favor y en contra de Diego para que el administrador de la sucesión -Sebastián Baglietto- proceda a presentarse en representación de los hijos y que ellos decidan cómo seguir”, indicó Baudry y aseguró que la notificación hacia los herederos de Maradona fue una “animosidad contra Claudia” ya que el documento habla solo de las demandas entre ellos y no el resto.

Allegados a Matías Morla explicaron a Teleshow el motivo por le enviaron las notificaciones a cuatro de los cinco hijos de Diego Maradona. “Es una formalidad legal. En este caso hay causas abiertas con Claudia y esos juicios los pueden seguir sus herederos. Se los notifica para que sepan que si ellos tienen intenciones de continuar con la causa, tienen que presentarse. Sino, caducan”.

“En el caso de que se encuentren los departamentos en Estados Unidos, son para los herederos, no para Matías. Son ellos los que tienen que impulsar la causa”, aclararon.

Dalma y Gianinna Maradona con Claudia Villafañe (Instagram)

En tanto, Baudry aseguró que los cinco hijos de Maradona deberán estar de acuerdo para continuar un juicio o darlo por finalizado y como no hubo cuórum en el caso de las causas contra Villafañe, seguirá todo en pie.

Por otro lado, Baudry contó que finalmente fue Ojeda quien firmó la notificación en nombre de su hijo, quien nunca se enteró de lo que sucedió. “En un momento nos dio risa y después indignación. ¿Cómo le vas a mandar una carta documento a un nene de siete años? Nunca lo vi”, manifestó el abogado y reveló que para Dieguito, Maradona no era un futbolista sino su padre. “No entiende lo que pasa en la televisión cuando hablan de él, por eso tratamos de que vea dibujitos, y se engancha con los partidos de fútbol”.

También indicó que “no es fácil” el rol de Verónica Ojeda acompañando a su hijo en el duelo por la muerte de su padre. Y reveló que la semana pasada el menor comenzó a tener sesiones de terapia presenciales. Durante la cuarentena las realizaba a través de Zoom, modalidad que cambió desde que falleció Maradona. “La psicopedagoga le dijo que mire las estrellas porque ahí está su papá, así que Dieguito sale al jardín y se las queda mirando. Es muy chiquito...”, concluyó Mario Baudry. /Infobae