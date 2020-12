Lara Gros se anota para presidir el PRS: “Queremos plantear una alternativa”

De cara a las elecciones internas en el Partido Renovador de Salta (PRS), el diputado provincial de Orán, Baltasar Lara Gros, en diálogo con InformateSalta, aseguró que “le gustaría ser presidente del partido”, que hoy encabeza Cristina Fiore.

El hijo del ex intendente de Orán consideró que “es hora de que el interior pueda tener un presidente” aunque aclaró que no descarta una lista unidad con Fiore, quien encabeza la lista oficialista. “Por nuestra parte existe posibilidad, nosotros queremos tener un diálogo, y creo que el partido se merece tener una unidad, y sino tendremos que ir a elecciones como corresponde”.

"A mi me gustaría traer a muchos dirigentes que hoy no están y que el partido crezca"

No obstante, señaló que no existe ningún dialogo con el histórico dirigente Oscar “Pino” Rocha Alfaro. “No tengo diálogo, la verdad no lo conozco”, disparó.

Sobre la decisión de impulsar una lista propia, sostuvo que hay un sector importante de Orán que quiere participar. “Lo que queremos hoy en día es plantear una alternativa, creo que es momento, el interior puso mucho por el partido, trabajó mucho con el partido para sacarlo a flote, en muchos municipios y departamentos del interior”.

"Queremos que vengan cada vez más jóvenes al partido"

A su vez aclaró que no hay fecha definida para las elecciones. “Todavía no hay fecha pero si se está avanzando en el cronograma, vence la presentación de nombre el 8 de enero y de ahí se reanuda el cronograma hasta llegar a fines de enero con la posibles elecciones”, concluyó.

Por último, manifestó que plantearán alternativas para que Salta siga creciendo. "Queremos una provincia federal, que el partido tenga representación en los distintos municipios, se mantenga la participación activa, defender la vida, creo que es uno de los objetivos que viene teniendo el partido y creo que debe seguir teniéndolo”, concluyó.