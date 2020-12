Leavy tiñó su voto de verde: “Es algo que los argentinos no queremos, pero existe”

A diferencia de lo acontecido en 2018 la Cámara de Senadores aprobó en la madrugada de este miércoles el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que permite acceder libremente al aborto hasta la semana 14 de gestación.

Se esperaba una votación ajustada, donde cada voto podía torcer la balanza. En las instancias preliminares, algunos senadores ya habían sentado postura. Otros, en cambio, mantuvieron su indecisión hasta el final: este es el caso del salteño Sergio Leavy.

Con una enorme expectativa en torno a su voto (que en 2018 fue negativo), se desconocía si el legislador cambiaría de parecer inclinándose a favor del proyecto. Recordemos que algunos ciudadanos salteños llenaron la ciudad de carteles apelando a que mantenga su voto negativo.

Finalmente, promediando las 22 hs. de la jornada de debate, tomó la palabra el senador salteño. De corbata celeste, pero ideas verdes, Leavy argumentó su voto, que a diferencia del último debate, fue en apoyo al proyecto de ley.

“Personalmente odio y me opongo al aborto. Creo que ningún legislador hoy presente está de acuerdo con el aborto, es algo que los argentinos no lo queremos pero existe”

En su exposición, Leavy resaltó el esfuerzo de las mujeres que “ponen alma y vida” en su decisión de ser madres y contrargumentó: “hay otras mujeres con la misma fuerza, contra viento y marea, deciden no ser madre, no seguir con su embarazo, interrumpirlo y ahí debe participar el Estado”.

Ante este cambio de parecer, Leavy explicó que la ley tratada en 2018 era “totalmente diferente” y que el proyecto actual tiene un “articulado mejorado”. También ejemplificó con países como España o Italia, que llevan 30 y 35 años respectivamente, desde que legalizaron el aborto. “Si ahí, en Italia, cuna de mi fe, pusieron el problema sobre la mesa ¿por qué no nosotros?”, dijo.

“Me di cuenta de que esto no se trata de mí, ni de mis creencias o mi formación, es una situación que le compete a muchas mujeres”.

“He intentado comprender a las mujeres que deciden abortar, en ese proceso me he dado cuenta de que esta ley no obliga a abortar, no promueve el aborto, solo le da un marco legal y seguro para que no mueran en el intento. No se trata de estar a favor del aborto sino a favor de la vida de las mujeres”, continuó el senador, finalizando: “Si mi voto ayuda a salvar que una mujer no pierda la vida en una práctica clandestina, voto a favor de esta ley y que sean Dios y la patria quienes me lo demanden”.