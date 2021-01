Las series y películas más vistas en Flow durante el 2020

Flow es la plataforma de contenidos de entretenimiento en vivo y On Demand de Telecom y la más innovadora de Argentina. En constante evolución continúa incorporando nuevas funcionalidades e integrando nuevas propuestas de contenidos para que sus clientes accedan a ellos desde cualquier dispositivo en el momento que lo desean.

Para cerrar el año, compartimos con ustedes los rankings de los contenidos más vistos en nuestra plataforma de entretenimiento.

TOP TEN GENERAL

Este es el ranking de los más elegidos por el público entre todos los contenidos que conviven en Flow.

SERIES

En este año tan particular, las series fueron el aliado perfecto para atravesar el tiempo en casa. This is Us, la famosa serie americana, se quedó con el primer puesto.

PELÍCULAS

En un año especial para los estrenos en grandes pantallas, Flow fue la plataforma de encuentro entre los grandes títulos y el público.

CINE ARGENTINO

Como parte de su estrategia de impulsar contenidos locales de calidad y en un año particular para el cine nacional, Flow reafirmó su apuesta por los títulos nacionales, facilitando la llegada al público de todo el país y la región, a través de múltiples dispositivos y en sus hogares. Estos son las películas de Cine Argentino más vistas en 2020:

DOCUMENTALES

Este año, los documentales que ganaron los primeros puestos en visualizaciones fueron los que conectaron al público con lo que más les interesa: el deporte y sus figuras, la naturaleza y la historia, entre otras temáticas.

A través de Flow, se pueden disfrutar más de 17.000 horas de contenidos On Demand, con películas estreno y más de 300 series, entre las que figuran coproducciones nacionales y los mejores títulos internacionales, producto de acuerdos con productoras como BBC, Atresmedia, Sony, Disney, HBO y FOX. Además, se pueden acceder a más de 100 señales HD.