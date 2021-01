Pese a la feria, avanza la acción judicial en contra del protocolo del aborto

Luego que la justicia diera luz verde al tratamiento en feria del amparo que busca declarar inconstitucional el Protocolo de Interrupción Legal de Embarazo (ILE), Cristina Fiore, diputada y referente ProVida, en diálogo con InformateSalta, subrayó que la acción es contra la resolución del ministerio de Salud de 2019 que rige para casos de abortos no punibles en casos de violación o peligro para la salud de la mujer.

“Mira a una sola parte que es la mujer y se olvida de la persona por nacer”

En la oportunidad, subrayó que el actual protocolo no establece un límite en cuanto al tiempo de gestación ni en lo que respecta al procedimiento del aborto y agregó que incluso una nena de 13 años puede ir a abortar sin la compañía de su mamá porque parten de la base de que el aborto farmacológico no es una invasión al cuerpo.

“Una nena de 13 años que pueda ir y decidir un aborto sin siquiera la compañía de la mamá, me parece que es un exceso”

También remarcó que el protocolo vigente no exige que el aborto sea realizado por un médico. “Eso se exigía antes, ahora puede ser un entendido”, lamentó.

A su vez, aclaró que un fallo favorable podría sentar jurisprudencia, teniendo en cuenta que la recientemente aprobada ley establece un protocolo muy similar. “Evidentemente es tan parecido el protocolo a la ley que se sancionó, que seguramente va a tener su correlato en relación a esta ley, estamos analizando si lo vamos a hacer extensivo y vamos a ampliar la demanda”, dijo.

En ese marco, manifestó también que distintas provincias van a iniciar acciones judiciales para frenar la ley. “Creemos que viola y estamos convencidos que atropella artículos de la constitución, tratados internacionales y demás, a muchos lo que nos mueve es que creemos que toda vida vale y que un ser humano no es quien para determinar quien nace y tampoco quien muere”, sostuvo.

“El Código Civil dice que la vida comienza a partir de la concepción”

Fuerte críticas al Presidente Alberto Fernández

Fiore consideró “vergonzoso” el operativo del Presidente Alberto Fernández para convencer a los senadores de modificar su voto. “Creo que es legítimo que el presidente envíe un proyecto de ley al Congreso, ahora que el presidente se ponga a llamar uno por uno los senadores, los exponga sacando fotos y todo lo demás, habla pésimo del presidente de la Nación”, disparó.

“Me parece una actitud lamentable que echa por tierra la República, el mismo Presidente dijo que iba a respetar la división de poder, y atropelló todo, me parece de terror”

También advirtió sobre el costo político para aquellos que votaron en contra de sus convicciones. “Cuando un senador tiene una convicción, no es solamente la convicción de un senador, sino que esa convicción hace que mucha gente te elija, quizás si algún senador hubiese dicho mirá yo voy a votar verde, no lo hubiesen votado o lo hubiese votado otras personas”.

Amenazas

Finalmente, lamentó que una periodista de Buenos Aires haya difundido los domicilios de los militantes ProVida, y aseguró que no descarta tomar medidas. “Me parece que no corresponde, yo creo que en la democracia, implica el derecho de expresarnos y expresar lo que uno siente, pero en todas expresiones hay determinados límites y me parece que también la partecita que a nosotros nos está faltando es el de la tolerancia”, finalizó.