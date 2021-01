Gabriela lleva desaparecida 4 días y su familia está desesperada

Gabriela Pachao tiene 31 años recién cumplidos, y desde el día sábado en la tarde nadie sabe nada de ella. Su celular está apagado y aún no se comunicó con nadie.

InformateSalta dialogó con Gabriela Ferreira, amiga de la joven y nos contó que el sábado salió en su moto Gilera 110 cc, dominio 956DNQ desde su casa en Villa Lavalle para saludar por las fiestas a sus amigas, pero nunca llegó.

"Salió a saludarnos el sábado al mediodía. Eso le dijo a la madre. Le mando un mensaje a una amiga por diciendo que ya venía por acá, y nunca más la volvimos a ver"

Gabriela Pachao, no tiene hijos ni pareja vive con sus padres en V° Lavalle y atiende su propio negocio. La madre comenzó a preguntar por ella, creyendo que estaba con amigas pasando el fin de semana. Al no tener novedad radicó la denuncia en la Sub-comisaría de V° Lavalle .

"El celular lo tiene apagado desde ese día. La madre llamó ayer a mi hermana diciendo si Gaby seguía acá, mi hermana le dijo que no sabía nada, dijo voy a llamar a la casa de otra amiga, pero no estaba. Dijo que no contestaba mensajes que ya la buscaron por donde más o menos sabían que podía estar".

Piden a la comunidad en general colaborar en la ubicación de Gabriela, la cual salió en su moto hace 4 días y nada se sabe de ella. Cualquier novedad comunicarse al 3875052066.

Según lo denunciado la joven salió vestida con pantalón color verde militar con roturas altura de la rodilla, musculosa blanca y zapatillas blancas y una mochila. Además tatuajes en ambos brazos.