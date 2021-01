El presidente, duro contra el campo: "El mundo demanda alimentos y suben los precios”

En un nuevo momento de tensión entre el Gobierno y el campo, el presidente Alberto Fernández habló sobre la protesta anunciado por la Mesa de Enlace en rechazo a la suspensión temporaria de las exportaciones de maíz y criticó al sector agropecuario.

"Yo hablo de gobernar un país en pandemia y me contestan como si fuera gobernar un país normal y esto no es normal. Yo tengo que cuidar el bolsillo de la gente porque estamos en una situación muy delicada, muy delicada. Yo no puedo seguir funcionando con la lógica de una economía normal, porque no estoy en una economía normal", dijo el mandatario y tras ello advirtió que entiende las posibilidades económicas que se generan pero de todos modos cuestionó el trato que reciben los argentinos.

"El mundo demanda alimentos y suben los precios. Pero los productores argentinos producen en pesos argentinos. Y hace años que no tienen aumentos de luz, gas, además tuvieron bajos aumentos en combustibles, tuvieron ayuda de la ATP. Entiendo que el maíz creció mucho y es una gran oportunidad para exportar, pero no entiendo por qué quieren cobrarle al argentino al mismo precio que paga el mundo. El mundo demanda carne, producen en pesos, pero ¿por qué los argentinos pagan el kilo de asado como lo paga un chino, un francés o un alemán?", preguntó en diálogo con Radio con Vos. "Si producen todo en pesos, ¿por que?", insistió.

En la charla, Fernández afirmó que este es un tiempo para preocuparse por "los que menos tienen" porque se trata de "una situación de emergencia" y reiteró sus dudas sobre el manejo del campo: "No entiendo por qué a los argentinos tienen que cobrarles el maíz igual que se lo cobran a otro que quiere comprar en otro lugar del mundo. ¿Por qué tienen que hacerme pagar a mí el precio que paga el mundo?".

En el mismo sentido, agregó que su planteo se basa en el "principio de solidaridad" y pidió: "Garanticen al argentino lo que consume y eso cóbrenlo lo que corresponde a la Argentina. Del resto exporten todo lo que quieran, al precio que se les dé la gana. Esto es lo que me pasa con el trigo, el maíz, el girasol, el aceite, la carne, es una discusión que estamos dando".