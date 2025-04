Mujer taekwondista golpeó brutalmente a su novio: "Si no estás conmigo, te mato”

Una taekwondista de 44 años es intensamente buscada por la policía tras protagonizar un violento ataque contra su pareja en la localidad de Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero. El hecho ocurrió este viernes por la tarde, pasadas las 14:30, en una vivienda del barrio Virgen del Carballo.

Según relató la víctima a la Policía, la mujer llegó a su casa con el pretexto de devolverle un buzo. Una vez en el interior, cerró la puerta con llave y comenzó a insultarlo. Poco después, la agresión física se desató: la mujer lo golpeó con trompadas, patadas y rodillazos en diferentes partes del cuerpo.

Amenazas y daños materiales

Durante la brutal golpiza, la agresora profirió amenazas de muerte. Entre otras expresiones, le advirtió: "Si no estás conmigo, no estás con nadie", "Te voy a prender fuego" y "Si no estás conmigo, te mato y después me mato yo". El ataque dejó al hombre con el rostro ensangrentado y provocó además destrozos en el mobiliario de la vivienda.

La víctima intentó defenderse tomándole las manos para controlarla, pero no logró evitar la violencia desatada.

Denuncia y operativo policial

Una vez finalizado el violento episodio, el hombre se dirigió a la Comisaría Comunitaria Nº 22, donde realizó la denuncia. El fiscal de turno, Daniel Ábalos, de la Unidad Fiscal para la Circunscripción Copo, ordenó la inmediata detención de la mujer.

Hasta el momento, la agresora no ha sido localizada y continúa siendo intensamente buscada por la Policía de Santiago del Estero. (La Voz)