Elecciones: Kosiner propone que los candidatos del PJ surjan de elecciones internas

Tras encabezar la reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) de Salta, Pablo Kosiner, en diálogo con InformateSalta, confirmó que realizarán un Congreso el próximo 6 de febrero a los fines de adecuar la carta orgánica a la ley que suspende las PASO y avanzar en el proceso de selección de candidatos, dependiendo del cronograma electoral que dicte la provincia.

En la oportunidad, recordó que en diciembre el congreso partidario ordinario facultó a la Comisión de Acción Política (CAP), a cargo de Pablo Outes, a constituir frentes electorales aunque aclaró que todavía no iniciaron conversaciones. “Lo que vamos a hacer entre todos es buscar un acuerdo para construir un frente electoral que tenga la particularidad de representarnos a todos”.

Sobre la selección de candidatos, sostuvo que la manera más democrática es avanzar hacia un proceso de elecciones internas. “Se puede dar la particularidad que en algunos distritos se puedan dar listas de consensos, y en otros los consensos no se den, nosotros vamos a darle mucha prioridad al diálogo y a la unidad del partido”.

No obstante, sostuvo que ir a un sistema de internas cerradas tiene la desventaja de que la selección de candidatos queda en manos de solo los afiliados a los partidos. “Puede llegar a pasar que la nominación de candidatos quede en exclusividad de una burocracia partidaria y la gente quede afuera de ese proceso”, subrayó.

En ese marco, consideró conveniente analizar en un futuro eliminar el carácter obligatorio a las PASO y solamente hacerlas en el caso que un partido tenga más de una lista. “Cuando las PASO se hacían con una sola lista más que una PASO eran unas encuestas anticipadas”

Asimismo manifestó que la premisa fundamental es que el perfil de los candidatos sean los que la gente requiere en un momento determinado. “Cuando un partido acierta en el mensaje y las candidaturas, la gente lo vota y cuando las candidaturas no son correctas o tu mensaje no es el correcto o no has tenido una posición política mayoritaria, bueno es tiempo de otros”

Por último, sostuvo que no tiene definido si será o no candidato. “Creo que la cosa no pasa por ser candidato permanentemente, hoy mi prioridad no es ningún cargo público, veremos como se da la circunstancia, pero no he salido a plantear un esquema de candidaturas si o sí, volveré a ocupar un cargo público en la medida que me sienta representado en ese lugar”, concluyó.