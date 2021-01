Para Chibán, el “Albo” necesita cambiar autoridades: “Sino los futboleros tendremos que buscar otro club”

La diferencia entre el presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Sergio Chibán y el titular de Gimnasia y Tiro, Marcelo Mentesana, continúa en vigencia y a flor de piel, luego que este último acusara a la institución de priorizar cuestiones económicas y no deportivas.

El presidente de la Liga Salteña, Sergio Chibán en dialogo con CNN Salta lamentó los dichos de Mentesana y aseguró que atentan contra la capacidad intelectual y moral de todos los presidentes de los clubes. “Hubo un cuestionamiento de traición y mentiras que nos preocupo a todos”, confirmó.

“Gracias a Dios tenemos un veedor, quien hace constancia que lo invitamos a participar en tres oportunidades y no quiso entrar”

El histórico dirigente cuestionó duramente a Mentesana y dijo que para imponer sus ideas debe discutirlas en asamblea o caso contrario candidatearse. “No se puede utilizar una trampa mediática para exponer una idea. Yo para exponer mis ideas, voy al ámbito que me toca y doy la cara, no me escondo, por lo menos yo”, dijo.

También sacó de la pelea a Gimnasia y aseguró que la institución no sufrirá consecuencias. “Lo difícil es cuando vos personalizas tu presidencia en vos, en tu rencor, en tu odio y tomas decisiones las consecuencias la paga tu propia institución por eso tenés que ser cuidadoso cuando uno toma decisiones heroicas. Pero por suerte la sanción no es para la institución, fue en contra de Marcelo Mentesana”, dijo.

Un hincha del “Albo” más...

El próximo domingo se reinicia el Regional Amateur con el clásico y habló como hincha del albo. “Yo el domingo a las 17 le quiero meter 5 goles a Juventud. No lo quiero a Gimnasia en Federal A, lo quiero en primera A, me encantaría y gozarlo como hincha. Aquí no hay una medición de quien es más hincha. Yo estuve en el ascenso en Gimnasia de Jujuy, estuve en el Mario Kempes en todos los ascensos y di vuelta olímpica y no se si algunos de los que están ahora participaron de la epopeya”, expresó.

"La política la definirán los socios y si ellos toman la decisión de seguir con esta política, los futboleros tendremos que resignar o buscar otro club”

Para finalizar el presidente lingüista habló sobre la gestión actual del presidente de Gimnasia. “Marcelo Mentesana, a pesar de todo las situaciones, fue quien lucho para devolver la democracia en Gimnasia y en ese momento fue un digno presidente. Ahora creo que ya llego un momento después de 8 años, yo no vi un crecimiento institucional y creo que llegó un momento de cambio por lo menos de persona"