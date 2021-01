Vuelta a clases: “Lo primordial para la presencialidad es que las escuelas tengan agua”

En su visita a Salta, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, confirmó que las clases empezarán en la provincia el 1° de marzo con un sistema bimodal, pero ¿todas las escuelas están preparadas para eso?

En diálogo con InformateSalta, el secretario General de la Central de Trabajadores Argentina Salta (CTA), Fernando Mazzone, aseguró que lo más importante que las instituciones estén en condiciones edilicias y principalmente cuenten con un servicio tan esencial como el agua.

“Lo primordial para que las clases presenciales comiencen, independientemente de lo salarial, es la condición edilicia y que las escuelas tengan agua. Si no tienen agua, estamos en un grave problema, es una cuestión de higiene”, dijo.

En cuanto a la vacunación contra el COVID-19 a los docentes, no consideró que sea una cuestión fundamental para el regreso a las aulas. “La vacuna va a estar, es una cuestión personal, el estado va a brindarle la vacuna a los colegas, el que quiera se pondrá, el que no quiera no. Hay cosas muchas más esenciales, mantener el distanciamiento y la cobertura de los cargos de ordenanzas de las escuelas”, expresó.

Asimismo, se refirió a las paritarias, que según indicó el funcionario nacional iniciarán el próximo mes. “Nosotros desde ADP y CTA hemos solicitado que se aumente el incentivo docente y le hemos pedido a Trotta que interceda ante el presidente por el tema del Impuesto a las Ganancias y que se vea la posibilidad de que queden excluidos del pago del mismo”, indicó.

En lo que hace a las negociaciones con la Provincia, adelantó que la próxima semana comenzarán las reuniones. En una primera instancia, deberán terminar de definir el incremento salarial del año pasado.

“Primero tenemos que sentarnos a ver como cerramos el 2020 para recién poder hablar de 2021 acá en la provincia. Está pendiente el último tramo del 2020. No hablo de porcentajes porque primero hay que cerrarlo”, subrayó.