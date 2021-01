Trotta escuchó los reclamos de docentes autoconvocados en su visita a Salta

En su visita a la provincia de Salta, Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, recibió a docentes autoconvocados, quienes le hicieron llegar sus reclamos, entre ellos, la falta de diálogo con provincia, la necesidad de mejorar salariales y la garantía de condiciones sanitarias para la vuelta a clases presenciales.

“Los docentes somos quienes verdaderamente este 2020 hemos mantenido la educación pública gratuita con nuestros recursos”

En primer lugar, le hicieron llegar una carpeta con las notas que fueran enviadas oportunamente al ministerio de Educación, que nunca fueron contestadas. “Jamás hubo una respuesta, me dan ganas de llorar, nunca nos ha recibido el ministro de la Provincia”, expresó un docente.

En vista de ello, el funcionario nacional hizo hincapié en la importancia de dialogar con docentes y organizaciones sindicales. “Tenemos que trabajar todos para que sea un año de recuperación de aprendizajes, de acompañamiento a nuestros chicos, trabajar en la presencialidad y que sigamos poniendo lo mejor”

“Queremos que la Nación sepa como está la educación en Salta”

Con respecto a las paritarias, los educadores expresaron su descontento con la negociación de los gremios. “La canasta familiar no incluye los impuestos, incluye únicamente alimentación o sea que los docentes estamos por debajo de la línea de la pobreza”.

Por último, manifestaron que la decisión de colocarse o no la vacuna es una decisión personal. “Es una vacuna que todavía no está en el calendario de vacunación, no es obligatorio, es una decisión personal”, finalizaron.