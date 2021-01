Se conocieron detalles y fotos inéditas del accidente en el que murió el empresario Jorge Brito

El accidente del helicóptero que provocó la muerte del empresario Jorge Brito y de su acompañante, ocurrido en el mes de noviembre último, se debió a la colisión con los cables de un canopy, que se encontraban adecuadamente señalizados, según lo indicó el informe preliminar elaborado por la Junta de Seguridad del Transporte (JST) difundido hoy.

El informe señaló que el hecho ocurrió el 20 de noviembre de 2020 y lo protagonizó un helicóptero Eurocopter modelo Écureuil AS-350-3B, matrícula LV-FQN, que había despegado desde el Helipuerto Finca las Costas, de la Ciudad de Salta, con destino a la finca que Brito poseía en Joaquín V. González.

Se detalló, además, que luego de ocho minutos de vuelo a poco más de 1.500 metros, el piloto de la aeronave solicitó modificar la trayectoria de su plan de vuelo original para dirigirse al destino vía el dique Cabra Corral, sobre el cauce del río Juramento, por donde circulaba a una altura de unos 100 metros.

La última comunicación entre la torre de control del aeropuerto de Salta y el helicóptero fue a las 18:33 horas. A las 18:58 horas, la guardia de turno del Servicio de Información Aeronáutica (AIS COM) del aeropuerto de Salta recibió la notificación de una aeronave accidentada en el rio Juramento.

La torre de control del aeropuerto de Salta intentó comunicarse con el piloto del LV-FQN a través de otras aeronaves que estaban volando. Aproximadamente a las 19:30 horas se activó el plan de emergencia al recibir la confirmación de un accidente en el río Juramento a la altura de la ruta provincial 47 km 32,5.

[INV] #Aviación aeronave helicóptero Eurocopter AS 350 B3, Matr. LV-FQN accidente ocurrido el 20/11/2020 en Cañón Río Juramento, RP 47 Km 32,5, Coronel Moldes - (Salta) - Informe de Preliminar: https://t.co/r7ZX4vNcUy — Junta de Seguridad en el Transporte (@JSTargentina) January 15, 2021

La policía de la localidad de Coronel Moldes confirmó el accidente del helicóptero LV-FQN a las 19:40 horas, comunicó que éste se encontraba sobre el lecho del río Juramento y que sus dos ocupantes habían fallecido.

Como consecuencia del suceso, la aeronave experimentó daños de importancia en el habitáculo, palas del rotor principal, rotor de cola y planta motriz. El accidente ocurrió de día y en condiciones meteorológicas para vuelo visual.

Brito era un piloto certificado para esta aeronave y con sobrada experiencia, ya que lo volaba con asiduidad y había utilizado esa misma ruta en reiteradas ocasiones.

Si bien el informe no saca conclusiones de lo sucedido, de la lectura del mismo se desprende que, o Brito no alcanzó a ver con claridad el primer cable de señalización, de unos 12 mm de espesor y equipado con bochones testigos de 0,50 metros de diámetro, de color naranja, o lo vio tarde y no logró eludirlo.