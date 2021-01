ATSA renueva su compromiso social mediante su Coseguro de Salud

Comenzamos un 2021 en el que pareciera no diferir mucho del anterior en materia de salud ya que desde distintos organismos oficiales ya se habla de un rebrote del COVID-19 y por ende los temores propios que llegaron con la pandemia.

En este sentido el gremio de la Sanidad viene trabajando debidamente para garantizarle al trabajador y su grupo familiar una adecuada prestación en materia de salud. A la estructura Sanitaria propia con la que hoy cuenta esta organización, basada en una Obra Social, Centros Médicos, una Clínica, debe sumarse la fuerte inversión, la readecuación y el mayor campo de cobertura otorgado al Coseguro de Salud.

Precisamente en ese punto el secretario general de ATSA Eduardo Abel Ramos, hizo especial hincapié indicando que este último tiempo de pandemia demostró al mundo lo preciado de la salud, lo importante que es conservarla y sobre todo cuidarla.

“Fuimos pioneros en preservar la salud de los afiliados, creando hace más de 35 años un sistema solidario llamado Coseguro de Salud. Este sistema posibilitó al trabajador y su grupo familiar poder contar con una cobertura total de salud ante la enfermedad”

A estas palabras, Ramos añade: “Los procesos inflacionarios y las crisis económicas atentaron contra los sistemas solidarios de salud y nuestro coseguro no fue la excepción. Para ello invertimos hasta alcanzar hoy un nivel extraordinario, con una estructura y equipamiento propio, que posibilita poder ofrecer una propuesta renovada acordé a las realidades que hoy vive el mundo".

Con un conocimiento pleno del sistema sanitario de la provincia, Abel Ramos hizo un análisis interesante de las realidades y particularidades de los prestadores por fuera de la órbita estatal: "Existe una marcada diferencia entre nuestro sistema de salud y otras propuestas del mercado. Fuimos los primeros en beneficiar a los salteños con un coseguro solidario, que con el correr de los años fue creciendo en infraestructura y equipamiento propio”, marcó.

“Cuando nadie creía en el trabajador, nosotros nos mantuvimos de pie brindándole un beneficio modelo en materia de salud. Una cobertura ideal sencilla, clara, transparente y eficiente, que tiene al trabajador como eje y único beneficiario del sistema”

Abel Ramos no escatimó palabras para graficar lo que representa el Coseguro de Salud de ATSA para todos los salteños señalando que desde el primero hasta el último valor que conforma su capital es producto del esfuerzo y la solidaridad de los trabajadores. “Con nuestro sistema de Salud garantizamos una cobertura del 100% en todas las prestaciones, sin pago de plus ni aranceles diferenciados. No somos improvisados en la materia, no somos una empresa con capitales extranjeros, somos trabajadores de salud organizados que decidieron conformar un sistema de salud solidario, para cuidar la salud de otro trabajador y su grupo familiar", dijo.

Por último Abel Ramos destacó el alcance de las prestaciones, que llegan a toda la provincia y a la cual se suman una serie de beneficios sociales con importantes descuentos en medicamentos, ópticas, firmas comerciales.

Entre otros beneficios, los afiliados al Coseguro de Salud cuentan con Hotelería en centros turísticos del país y la provincia, importantes descuentos y cupos garantizados en nuestro colegio que atiende en el área de la educación niveles inicial, primario, secundario y terciario. Pueden acceder a Préstamos Personales en efectivo; asesoramiento jurídico gratuito.

“Nuestros costos son los mejores del mercado, porque no somos una empresa de lucro, somos una institución cuyo único objetivo es servir al trabajador y su familia”, finaliza Ramos.