En el día del preservativo, apelan a los salteños a usarlo y los chequeos preventivos

El calendario marca que este 13 de febrero es el día internacional del preservativo, efemérides para la cual se busca profundizar en la concientización de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual mediante su correcto uso en el desarrollo de la vida sexual.

En ese marco InformateSalta estuvo conversando con la licenciada Laura Caporaletti, jefa del programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud, quien profundizó no solo en la importancia del uso del preservativo, también en el chequeo y evitar confiarse por aquellos que no lo emplean.

"Este día es para recordar la importancia del preservativo y del cuidado, nosotros hacemos campaña todo el año con intención de resaltar su uso correcto y que se sepa lo importante de tenerlo en el acto sexual", aseveró primeramente la profesional.

Algo en lo que ahondó es saber que es más segura la práctica sexual si se procede con responsabilidad, por eso "la prevención y la educación van de la mano, pues vemos que algunos se confían y no lo usan, piensan que nada les va a pasar y otros saben que el preservativo existe pero no lo saben usar".

En este punto, ahondó en aquellas razones que esgrimen aquellos que no hacen el uso del profiláctico en las prácticas sexuales, indicando que se confían de más, que llega a pensar que no tendrá infecciones o que desconocen de las mismas. "Esto lo vimos con los datos de sífilis en Salta, con gente que no consulta, que no se chequea y se dan estas situaciones", sentenció.

Es por eso que aconsejó no solo el aprendizaje de cómo usar el preservativo, también recurrir a las consejerías de los centros de salud y hospitales, donde hay folletería para los jóvenes pero también educación para despejar las dudas.

Por último y como consejo general, expresó: "El preservativo hay que usarlo, desde que uno inicia sexualmente es una medida de protección, es la mejor para la prevención de cualquier ETS, hay que apelar a la responsabilidad en su uso correcto y en los controles de infecciones".

"Esto ya dejó de ser un tema tabú, pero hay que incorporarlo"