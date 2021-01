Ginés González afirmó que “en cuestión de horas” estará habilitada la vacuna Sputnik V para mayores de 60 años

Mientras comienza en todo el país la aplicación de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, el ministro de Salud, Ginés González García, afirmó este martes que "en cuestión de horas" estarán habilitados para recibir ese medicamento los mayores de 60 años.

"Si bien los resultados han terminado, entre la traducción del ruso al inglés y la llegada acá, creemos que es cuestion de horas que también estén habilitados los mayores de 60 años, entre los que estamos el presidente (Alberto Fernández) y yo", dijo el titular de la cartera sanitaria en rueda de prensa desde el Hospital Posadas.

Como informó Clarín, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) recibió de Rusia los informes técnicos que permitirían avanzar con la inmunización en el grupo etario de mayor riesgo ante el coronavirus.

El organismo local comenzó a analizar los documentos enviados por el Fondo de Inversión Rusa y se prepara para aprobar su aplicación en las próximas horas.

El breve informe con el que la Anmat recomendó la autorización de la Sputnik V.

A fines de diciembre, el Ministerio de Sanidad de Rusia ya había autorizado la Sputnik V en personas mayores de 60 años luego de que el director del Centro Gamaleya, Alexandr Gintsburg, confirmara que los científicos no detectaron nuevos efectos secundarios en los mayores vacunados.

La polémica se había originado cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, admitió en diciembre pasado en una rueda de prensa que no podía vacunarse porque su edad, 68 años, no se lo permitía.

"Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", dijo el presidente, que cumplió 68 años el 7 octubre.

Así, el Ministerio de Salud argentino, que ya había firmado el acuerdo de compra con Rusia, aprobó su aplicación solo en personas entre 18 y 60 años, tras la recomendación de la Anmat, que en un breve informe estimó que los beneficios conocidos de la vacuna Sputnik V eran "superiores a la incertidumbre".

El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció en conferencia de prensa en diciembre pasado que la vacuna Sputnik V aun no estaba aprobada para mayores de 60 años. Foto: AP.

Además, González García afirmó que el Gobierno continúa negociando con varios posibles proveedores, entre ellos Pfizer, después del ida y vuelta con la empresa por las condiciones del contrato.

Lo hizo después de insistir que "antes de fin de mes" habrá una gran disponibilidad de vacunas y que Argentina ya tiene aseguradas por contratos firmados 51 millones de dosis.

El Gobierno buscaba desde fin de año reflotar la difícil negociación con la empresa estadounidense, a la que el propio ministro de Salud había acusado de pedir "condiciones inaceptables".

La vacuna de Pfizer ya se probó en Argentina. Foto: AP.

"En la negociación se nos pidió una ley para tener alguna seguridad, que les diera esa inmunidad, y después apareció en la negociación que no era suficiente, que había que hacer una nueva ley y que el contrato no lo firmara yo y lo firmara el presidente (Alberto Fernández), en rigor son condiciones inaceptables y le hemos pedido que revean eso", sostuvo González García hace poco más de un mes.

En la rueda de prensa frente al Hospital Posadas a la que asistió con la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y otros funcionarios, González García también se refirió a la vacunación de los docentes previo al inicio de las clases.

"No son técnicamente grupo de riesgo, pero es voluntad del presidente que sean incluidos como prioridad en el plan de vacunación", destacó González García..

Y sumó: "Está la voluntad política para hacerlo. Todo nos hace pensar que vamos a tener el flujo de vacunas necesario". /Clarín