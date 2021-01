Búsqueda de Alexia, desapareció cuando volvía a su casa en B° Jardín

Alexia Girón Toronconte tiene 15 años fue vista por última vez el lunes por la noche, en Calle Florentino Serray 1341momento en que se retiró de la casa de su tía, quien vive a media cuadra de su casa.

Su mamá, Lorena, en diálogo con InformateSalta contó que ese día la jovencita estuvo en casa. Fue a la profesora que la prepara para rendir en febrero y posteriormente salió a jugar con amigos a la pelota.

"Fue a la profe de Contabilidad, la pasó a buscar mi hermana fueron a Asembal. La trajo acá, merendamos con los hermanitos, su papá está en Tartagal. Fue un día normal. Salió a jugar a la pelota, a las 9 fue a comer hamburguesa a la casa de mi hermana, a media cuadra, tipo 22 le dijo me voy, y nunca llegó a casa".

La mujer nos cuenta que al no regresar su hija, alrededor de la medianoche llamó a la casa de su hermana y al no recibir respuesta, fue hasta la casa pero Alexia no estaba ahí. En ese momento, su hermana le dijo: "Tipo 22 dijo me voy, y que ella la vio que se vino para la esquina, para mi casa".

La menor no llevó su celular. Al momento de desaparecer vestía un short fucsia, remera gris oscura con letras blancas que decía Givenchy, una zapatillas Negras Vans con líneas blancas. De la denuncia surge que dos chicos del barrio comentaron haberla visto caminando sola en cercanías del cementerio.

La denuncia fue radicada esa misma madrugada en la comisaría Cuarta, previa alerta al 911 sobe lo ocurrido. Actualmente la Brigada de Investigaciones trabaja en dar con su paradero. En tanto, piden a la comunidad colaboración.

"Estamos desesperados. Nunca se nos desapareció nunca se nos fue. Ojalá que Dios y la Virgen me la cuiden. Como mamá tengo mucha fe que va aparecer" dijo Lorena entre lagrimas.

Por cualquier información llamar al 911 o al 3873551515 (familia).