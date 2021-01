Superpoblación carcelaria en Salta: "El problema es la cultura de la prisión preventiva"

Una problemática recurrente en Salta es la superpoblación en las unidades carcelarias, las cuales superan la capacidad de internos que pueden retener en sus edificios, barajándose distintas alternativas para tratar de solucionar esta falencia.

Según el diario El Tribuno, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Provincia, Gustavo Krause, informó que buscan construir en Cerrillos un espacio para trasladar la cárcel de Villa Las Rosas, que arrastra una crisis de sobrepoblación desde hace años.

Al respecto de esta situación InformateSalta dialogó con el abogado Josué Díaz Cueto, quien reflexionó sobre la problemática enfatizando que ésta no viene desde la parte estructural, sino por cómo se aplican las condenas preventivas. “La solución, me parece, no es la creación de una nueva unidad o su traslado, no es invertir dinero para cumplimentar los requisitos mínimos que establece la Constitución o los tratados internacionales”, analizó primeramente.

La raíz del tema está en “esta cultura que hay en Salta y el país de las prisiones preventivas y de aplicación de condenas, superiores a los 3 años (…), la cuestión no es que hubo un aumento en la comisión de delitos, sino que también hubo un aumento en el dictado de prisiones preventivas y se está haciendo un uso de las condenas por encima de los 3 años, como forma de solucionar un conflicto que produce la comisión de un delito”.

Para ser más claro, espetó que “en caso de hurtos, robos, que tengan una pena aparejada de 4 años me parece un exceso, no cumple la finalidad constitucional de la pena porque no tiene un fin resarcitorio, que esa persona pueda resociabilizar y adquirir los valores que en su momento no pudieron adquirir”.

“El problema del hacinamiento no es edilicio, es la cultura de la prisión preventiva”

El abogado sumó que en la justicia salteña existe un catálogo de delitos “que no gozan de la funcionalidad de transitar el proceso de libertad, a todo hecho que tenga una pena en expectativa superior a 6 años se dicta prisión preventiva”, consideró como problema.

Finalmente recalcó que “podemos tener unidades para 4000 internos y, como hay cupo, van a seguir mandando hasta que tengamos 8000, volveremos a caer en el mismo hacinamiento”.