Docente desaparecida: Realizan rastrillajes, entrevistas a testigos y consultas en centros de salud

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, investiga la desaparición de María Romero, docente jubilada de 64 años, quien fue vista por última vez el miércoles en su domicilio de la localidad de La Silleta.

Inmediatamente después de reportada la desaparición, se dispuso un amplio operativo de búsqueda que contó con la participación de diversos efectivos y equipos.

Las acciones incluyeron el rastrillaje en cercanías al domicilio de la desaparecida, consultas en centros de salud y entrevistas a testigos que aportaron haberla visto.

Además, se realizaron intensos recorridos por diversas fincas. Asimismo, se inspeccionaron rutas, caminos y cursos de agua, sin obtener resultados positivos hasta el momento.

Según la denuncia policial, Romero vestía una campera negra con manchas cuadradas rosadas al momento de su desaparición. Es de contextura delgada, tez trigueña, cabello con rulos color negro y no posee señas particulares. Sus familiares informaron que la mujer no suele salir sola y que no habría llevado consigo bienes personales, excepto su medicación.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información sobre su paradero, se comunique de inmediato con el Sistema de Emergencias 911 o con el destacamento policial de La Silleta al número 4993504.