Duro golpe para Gallardo en plena pretemporada

En las últimas semanas se hicieron fuertes las especulaciones sobre la salida de Marcelo Gallardo de River. De hecho, aún no está confirmada su continuidad al mando del primer equipo millonario.

En ese contexto, un fuerte rumor que tomó vuelo fue uno que acercaba al Muñeco a las filas del Real Madrid, debido a la débil campaña llevada a cabo por Zinedine Zidane.

Más allá de si el interés merengue por el entrenador argentino era cierto o no, algunas figuras del fútbol, como Santos Borré o Menotti, salieron a bancar la personalidad de Gallardo.

Sin embargo, no todos fueron elogios. Ángel Cappa, ex entrenador de River, aseguró en diálogo con La Oral Deportiva: "El Real Madrid y el Barcelona no sólo se fijan en la calidad del DT, sino también en la imagen. Gallardo tuvo mucho éxito en la Argentina, pero no tiene el respaldo ni el marketing para el Madrid".

"El fútbol argentino en Europa no se ve y no se lo tiene en cuenta para nada. Sólo miran para buscar algunos futbolistas. Es un error de soberbia de los europeos", explicó después.