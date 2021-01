Robaron un celular adaptado a un no vidente en Embarcación

El robo más cobarde ocurrió en Embarcación. Luis, no vidente y de paseo por la provincia se encontraba parado en las puertas del conocido super San Roque, ubicado sobre calle Independencia y avenida España, cuando un muchacho le arrebató el celular y huyó sin que él pudiera hacer nada, a plena luz del día.

Una cámara del supermercado permite ver como el delincuente pasa por el lado de Luis tres veces hasta que finalmente le roba.

Piden a la comunidad no comprar el aparato ya que es especial, esta adaptado para su condición de no vidente y es sumamente necesario para el y su esposa, que también es no vidente, puedan comunicarse.