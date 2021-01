Transportes escolares ya elevaron su protocolo, aún con dudas por la vuelta a clases

Salta cruza los dedos para que este 1 de marzo pueda darse el retorno de los chicos a las escuelas, esperando que el regreso a la presencialidad se pueda concretar. Esto también lo desean desde los transportes escolares, quienes ya elevaron su protocolo para adecuarse a los tiempos que corren.

Así lo señaló en diálogo con InformateSalta Nilda Bini, presidenta de la Asociación de Transportes Escolares de Salta. “El protocolo ya lo presentamos a mediados de enero esperando que nos puedan dar una respuesta; lo presentamos temprano por el tema de las colonias de vacaciones”, comentó en primer lugar.

Sobre su contenido, puntualizó que es el mismo que se aprobó en Buenos Aires, siendo alguno de sus puntos “separar la cabina de la parte de atrás, incorporar el alcohol en gel y los sanitizantes, llevar las ventanas abiertas para que habitáculo esté aireado, comprar luz ultravioleta para la desinfección posterior, el uso del barbijo mientras los chicos estén sentados, limpiar sus manos cuando suban o bajen, evitar que estén amontonados”, ejemplificó.

Más allá del protocolo, Bini recalcó que aún mantienen incertidumbre al no saber cómo serán los términos del regreso a la presencialidad para acomodar sus servicios. “Esta mañana tuvimos contacto con el Ministerio de Educación, solo se sabe que van a comenzar las clases, no se sabe la modalidad, entonces nosotros no sabemos cómo vamos a trabajar”, aseveró.

Esta situación es importante a aclarar ya que definirá el factor “tiempo” para el traslado de los chicos en las unidades, para trasladar al chico que entra de 8 a 10, el otro que asiste de 10 a 12, para que no esperen, para que los padres también puedan acomodarse en sus labores, etc.

“Aún no sabemos cómo será esta presencialidad”

Otro punto que Bini sumó es un pedido que están elevando hacia la Municipalidad de Salta para saber “si nos pueden prorrogar la habilitación del año anterior, que todos los años la debemos hacer y ese papelerío tiene un costo, tiene una erogación importante y quisiéramos que se prorrogue hasta junio por lo menos, ya que venimos de un año nefasto con cero pesos de ingresos”, argumentó la petición.