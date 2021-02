Tres economistas calcularon el dinero que Messi le hace ganar al Barcelona

La revelación del monto del contrato que Lionel Messi tiene vigente con el Barcelona, generó mucho revuelo alrededor del club y del jugador. Sin embargo se pudo cuantificar lo que el capitán argentino le genera en ganancias a la institución.

De ahí que la respuesta a semejante intromisión en la privacidad del capitán del Barça es un reiterativo "Leo genera más de lo que gana". Quienes no saben valorar a Messi más allá de la calculadora, deben convencerse con ella. El argentino también gana esa batalla.

Marc Ciria es fundador y director general de la empresa Diagonal Inversiones, socio del club, junto a Josep Fabra, financiero, e Iván Cabeza, economista, calcularon exactamente qué generó a nivel económico Messi para el Barcelona desde su última renovación en 2017, cuyo contrato resultante salió publicó este domingo El Mundo.

La conclusión es contundente y no tuvo en cuenta la actual temporada, viciada por la pandemia: Leo le costó al club €383.655.000, pero le generó en el mismo periodo de tiempo €619.265.000. Una simple resta arroja un saldo positivo para la entidad de €235.610.000.

Un valor al alza

El estudio concluye que el mejor futbolista del mundo supone para el Barcelona un 30% de sus ingresos. Para realizar este cálculo, Ciria reconoce que "hay diversas metodologías y nos falta información del club, pero es evidente que el nivel competitivo tiene que ver con su hombre franquicia. Leo es el epicentro del negocio del club. ¿Cómo se crea ese negocio? Metiendo goles", contó en diálogo con Sport.es de Barcelona.

Añade que además "los contratos de patrocinio tienen un precio con él y otro sin él. Es la ‘cláusula Messi’ y puede alcanzar el 50% del total". Suma a ello los ingresos cuantificables por "ticketing, palcos o camisetas (ocho de cada diez que se venden llevan su nombre)".

Llegados a este punto, la pregunta es obligada: ¿podrá recuperarse el Barcelona sin Leo? "Messi es más importante hoy que en 2008-2009 porque entonces si teníamos un equipo competitivo. Seguro que entonces tenía menos impacto económico que ahora. No es solo que aporte más valor, sino que es esencial para la recuperación económica del club".

Y pone de ejemplo a Neymar: "Le ha costado más dinero al PSG que Leo al Barça. Además de los 222 millones de su cláusula, más 90 millones de salario, su efectividad con el gol es peor. Neymar es coste y Messi es inversión", sentencia.

La mala noticia

Pese a todo, Ciria no engaña a nadie: "A día de hoy no se le puede pagar, quien entre no podrá llegar a esas cifras y deberá ofrecerle un proyecto vitalicio, como Jordan con Nike. Para seguir, Leo deberá bajarse la ficha un 40%, pero a la larga ganaría y, además, crearía un efecto dominó y sus compañeros le seguirían".

La entrevista completa