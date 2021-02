Tartagal: El COVID se cobró la vida de un pequeño de 8 años

La pandemia del coronavirus sigue generando noticias tristes, momentos difíciles que son duros de comunicar, pero que son propios de los estragos que la enfermedad está causando en el mundo, sin ser Salta ajena, en este caso con el fallecimiento de un menor de edad quien estuvo internado en el norte provincial, perdiendo la batalla contra el virus.

Según informa el medio Radio Profesional, en las últimas horas falleció un pequeño de 8 años mientras estaba internado en el hospital de Tartagal, luego que ingresara por complicaciones respiratorias, las cuales se agravaron a tal punto de terminar con su vida.

En diálogo con el medio citado el gerente del nosocomio tartagalense Juan Domingo Perón, el doctor Juan López, amplió los detalles del terrible desenlace: “Se produjo la muerte de un niño de 8 años, oriundo de Aguaray, que ingresó el martes a la mañana al hospital con un diagnóstico de dificultad respiratoria”.

Del mismo modo comentó que el pequeño “había consultado el viernes al hospital de Aguaray por un cuadro febril y con diarrea, fue atentito y el martes en la tarde, aquí en el hospital (de Tartagal), entró con paro respiratorio, se le hizo el hisopado y (posteriormente) el niño falleció por causa de sus complicaciones respiratorias, luego de estar varios minutos haciéndole reanimación”. En cuanto a los resultados del hisopado, el doctor López puntualizó que “ayer nos confirmaron su PCR positivo para Covid”.

Con la muerte de este niño, el gerente no ocultó lo fuerte que resultó su deceso. “Estas cosas son muy tristes, uno siente esa sensación de impotencia, que le faltan fuerzas, sobre todo cuando le pasa a los chicos; no tenemos que olvidarnos que seguimos en pandemia, no nos tenemos que relajar”, advirtió.

“Se dice que en los chicos no se veía Covid, pero sí se ve, hay muerte infantiles por Covid”