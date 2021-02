Atacaron la camioneta del diputado Mizzau, pero no le robaron nada

Un extraño y violento episodio vivió el diputado por Orán, Iván MIzzau, cuando en una visita que realizó a la localidad de Cerrillos su camioneta fue atacada, sufriendo la rotura de algunos vidrios, pero con la rareza que no le sustrajeron nada del interior, los atacantes solo se limitaron a realizar el acto vandálico.

InformateSalta dialogó con el diputado Mizzau quien amplió los detalles de lo ocurrido. “Ayer (por el jueves) durante una visita al Valle de Lerma y terminando con reuniones en Cerrillos, me encuentro con el doctor Ustarez y me lleva a recorrer su fundación, un club de fútbol y yo dejo estacionada mi camioneta sobre plena avenida principal de Cerrillos”, indicó.

Sin embargo “cuando retornamos me doy con que tenía los vidrios laterales rotos, pero no se habían llevado nada, simplemente rompieron los vidrios, no sacaron el celular, ni ropa del asiento de atrás, nada”. A esta incertidumbre subrayó que “lo que más le llama la atención es que nadie vio nada, la camioneta estaba afuera de un local de comida, en un lugar de mucho tránsito, pero nadie vio nada”, repitió.

No obstante, Mizzau fue cauto al señalar a InformateSalta: “espero no sea de las mañas de la vieja política, yo quiero apuntar a actos delictivos, me decían que se había reducido efectivos (de la Policía) en Cerrillos, podría ser un acto delictivo pero no descarto una cuestión política tampoco”.

Elecciones

Hablando de política, InformateSalta consultó al diputado sobre el escenario electoral que se abre de cara al 4 de julio: “Serán importante para todos los frentes porque va marcar el rumbo de los partidos, de la provincia para que puedan jugar hacia la gobernación en el 2023, como dirigente y miembro de la nueva política, veo la necesidad de un compromiso de reconstruir la imagen de la política”.

Es en ese compromiso que adelantó sus intenciones de participar en la contienda a InformateSalta. “Como diputado a uno le quedan ganas de seguir haciendo, tengo mucho para aportar a la comunidad y vamos a participar en los próximos comicios; el lugar, lo decidirán los compañeros, donde me toque jugar”, aseveró.

Por último, dijo que esta contienda será también especial para el Frente de Todos. “Estamos en condiciones de empezar a perfilar un próximo candidato a gobernador, se habla de divisiones en el frente pero está firme, está unido, está sólido”, concluyó.