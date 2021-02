Recomiendan no nadar en los ríos salteños durante esta época del año

Los ríos salteños en esta época del año suelen volverse peligrosos por las lluvias y por tal razón recomiendan no ingresar en los espejos de agua. Cabe recordar que desde hace varios días buscan a dos hermanos que desaparecieron en el Bermejo.

Al respecto, Sandro Santos, jefe del departamento Bomberos de la Policía Salta, indicó que durante el verano tienen mucho trabajo con accidentes que se registran justamente en los ríos, diques y arrojos.

“Recomendamos no ingresar a esos espejos de agua y no descuidar a los menores para evitar consecuencias lamentables. Nuestra provincia tiene una geografía particular de montaña que los ríos crecen rápidamente, a veces está lloviendo día arriba, en la montaña y a veces no nos damos cuenta. Esto a veces provoca accidentes. Los pescadores a veces arriesgan su vida por realizar esta actividad que es una pasión de ellos pero yo creo que la vida no tiene precio”, dijo.

Asimismo se pide no subestimar el caudal del agua, puede sorprenderlo una crecida, consultar el pronóstico del tiempo antes de asistir a los mismos, no acampar en inmediaciones de ríos, arroyos y espejos de agua y ante cualquier emergencia comunicarse al 911.