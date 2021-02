Alerta en Anta, el nuevo epicentro COVID-19 en Salta

La directora de la Coordinación Epidemiológica de la provincia, Analía Acevedo, la señaló en CNN Salta -94.7 MHZ como la localidad con más casos en la Provincia. También se encuentran en zonas de riesgo epidemiológico las localidades de J.V González, Metán, el Galpón, Apolinario Saravia y Capital en menor proporción.

La especialista señaló que en las últimas semanas hubo un importante incremento en la contagiosidad. “En Enero, los números no eran tan aumentados como en este momento que tenemos entre 80 y 90 casos por día. No hubo una decisión de bajar los testeos, en general, la demanda no fue tan importante. Esta semana queremos lanzar estos dos centros de testeo que son en el Bicentenario y el Centro de Convenciones”, dijo en el programa Verano CNN.

De acuerdo a lo que señaló Acevedo, la mayoría de los casos son sintomáticos leves, los moderados a grave se derivan a Capital, pero hasta el momento no hay saturación de sistema. La ocupación de camas aumentó al 60%.

“Tenemos que estar alertas para fines de febrero y comienzo de marzo, por la temporada invernal porque nos obliga a estar en espacios cerrados, más juntos, la situación ambiental influye mucho para pensar que vamos a tener un aumento importante de casos”, dijo.

Respecto al inicio de clases, proyectado para el 1 de marzo, Acevedo manifestó: “Estamos muy expectante con la vuelta a clases, ya tenemos lista la capacitación para docentes, directivos y supervisores".