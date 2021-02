Filtraron audios de la diputada Paredes en contra del ministro de Salud

Durante el fin de semana, a través de redes sociales se hizo viral un audio en donde la diputada por el departamento San Martín, la médica pediatra Gladys Paredes, insultó al ministro de salud Juan José Esteban.

“No sé qué esperan estos hijos de p..; el put.., el reput... del ministro de Salud no sé qué espera; mañana hablo con el Ministro Villada, ya me cansé”, es lo que dice el audio que se difundió por distintos medios.

Tras el escándalo provocado por las palabras de la legisladora, Paredes salió a explicar el porqué de sus dichos. “Fue un audio de orden privado con gente de confianza. Me saqué por una situación muy grave en el hospital de Tartagal. En septiembre presenté una serie de denuncias, con pruebas y facturas para que se hagan las investigaciones y auditorias”, explicó en FM Aries.

La diputada señaló que “el hecho de sacarlo públicamente demuestra la bajeza de la persona en la que yo confié como la persona que lo viralizó. Esto denota una intencionalidad de infamar mi figura pública. Pido disculpas si ofendí a alguien”.

Paredes comentó que tras realizar las denuncias por las irregularidades en el hospital de Tartagal, “siempre tuve comunicación con el ministro de Salud. En algún momento voy a hablar con él para explicar por qué fue mi exabrupto”.

El ministro de Salud, Juan José Esteban no se quedó callado ante los insultos hacia su persona. En FM Aries dijo que hará una denuncia en la justicia. “Es lamentable porque ella es colega y conoce las situaciones diferentes que se viven en salud. Lamentablemente el hospital de Tartagal tiene una situación legal y se está avanzando en eso para la toma de decisiones. No tenía por qué agraviarme de esa manera, tendrá que dar explicaciones al juez. Vamos a hacer una denuncia, el asesor legal ya está avanzando”.