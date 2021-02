Esteban recibió la primera dosis de la Sputnik V: “Soy un vacunado más”

El ministro de Salud, Juan José Esteban, recibió esta mañana la primera dosis de la vacuna Sputnik V y tras ser inoculado, conversó con InformateSalta. “Soy un vacunado más, como corresponde, siempre digo que la vacuna es prevención, es inmunización y hoy cumpliendo con el esquema en primera dosis, muy contento”, dijo.

En la oportunidad, se refirió al incremento de casos de COVID-19 en la provincia. “Estos casos en aumento nos preocupan y tenemos que ser muy criteriosos, responsables y conscientes de que la pandemia no pasó, hay circulación viral comunitaria y que tenemos que seguir adhiriendo al protocolo y al distanciamiento social obligatorio.

Asimismo, habló de los 4 casos de corona-dengue y 7 de corona-salmonella que se detectaron en la provincia. “Está todo controlado, tenemos un servicio de Epidemiología y una coordinación de primera, tenemos bioquímicos que están haciendo muy bien su trabajo, lo importante es detectarlo, controlarlo y hacerle seguimiento. Estamos muy atentos a esa situación puntual”, expresó.

Sobre los casos de reinfectados, detalló que dieron negativos para una segunda cepa del virus, como las detectadas en otras partes del mundo, y ello les trajo un poco más de tranquilidad. “Evidentemente esta vacuna nos previene contra el COVID-19 que no haya mutado, que no haya cambiado, que no haya tenido un genoma diferente, así que estamos expectantes de esa situación también”.

En cuanto a las negociaciones paritarias, indicó que tras la primera reunión, los gremios presentarán una contrapropuesta. “Creo que el ofrecimiento ha sido muy bueno, un bono de 7 mil pesos en un solo pago, pero estamos atentos a la respuesta de los gremios”, manifestó.