Alarma entre finqueros de San Carlos por un “abusador serial” de yeguas

Lo que faltaba entre tantas noticias tremendas que están ocurriendo en Salta es la de un sujeto que no ha tenido mejor idea que satisfacer sus necesidades sexuales, abusando de las yeguas que hay en fincas de la localidad de San Carlos.

Esta situación ha causado desconcierto en esa zona de la provincia, ya que han sido varios los reportes de este “abusador serial” de caballos, esperando a su vez una respuesta de la justicia ante un vacío legal que habría sobre esta cuestión.

Según la información que comparte radio La Voz 100.1, el abogado Arnaldo Estrada denunció que sus animales fueron “víctimas” de este depravado. "Las víctimas son yeguas, por supuesto”, aclaró en primer lugar agregando que “un señor, creo de apellido Rodríguez, ingresó a una finca que tengo en San Carlos, cerca de la zona de El Barrial y enlazó cuando estaba en el potrero a la yegua de mi propiedad”.

A esto agregó que este sujeto llevó a la equina al costado donde hay una acequia, la acomodó atándola y tuvo relaciones sexuales con ella”. Como si fuera poco denunció que otros finqueros también vieron cómo el degenerado hacía lo mismo con sus animales sin ningún tipo de pudor, muchos formulando las denuncias pertinentes en la comisaría local.

No obstante, habría un vacío legal al respecto: “No podemos decir que sea violación por la sencilla razón de que no está contemplado en el Código Penal pero por supuesto, es un acto de crueldad. Esperemos que haya un pronunciamiento de la Justicia, sobre todo del Ministerio Público Fiscal para saber qué es lo que sucede”, espetó el abogado.

“Este hombre se mete a propiedad ajena, jamás hubiera pensado de que alguien cometa un hecho de esta naturaleza”