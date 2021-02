PJ: “El Consejo del partido tiene que decidir quién va a ser el presidente”

Tras la renuncia de Pablo Kosiner a la presidencia del Partido Justicialista de Salta, aún no está definido quien lo sucederá. Pero ¿Cómo es el proceso para la selección? El dirigente Marcelo López Arias lo develó a CNN Salta por la 94.7.

“El camino que se debe seguir es el de la vicepresidenta, es perfectamente factible. Es el Consejo, según la Carta Orgánica el que tiene que convocar a una reunión y evaluar a ver si continúa la vicepresidenta o se designa alguna otra persona para que se haga cargo de la presidencia”, detalló.

En este sentido, lamentó la decisión de Kosiner teniendo en cuenta que ambos trabajaron para lograr la unidad dentro del partido y la ampliación de la Comisión de Acción Política (CAP) con la incorporación de gente de todos los sectores.

“Tanto Pablo como yo creíamos que el método más adecuado es el tema de la elección interna abierta, trabajando para eso los dos, tratamos de hablar con todos, ver como se podía implementar, pero éramos conscientes de las dificultades que tenemos en este momento de pandemia, que el partido realmente está en una situación bastante complicada”, expresó.

Pese a ello, reconoció que por varios aspectos su plan no iba a ser factible. “Tuvimos que entender que no iba a ser posible instrumentarlo por razones prácticas no políticas y que no había otra que ratificar el mecanismo que establecía la Carta Orgánica del Partido, que le daba a la CAP las facultades para trabajar en todo esto. Es lo hizo finalmente”, manifestó.