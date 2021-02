El diagnóstico de cáncer en adolescentes: “La consulta precoz siempre es lo mejor”

Desde el año 2001, cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, sin embargo, la fecha también busca visibilizar que esta patología no distingue edades ni condiciones y muchas veces se presenta en adolescentes.

Entre las organizaciones e instituciones que acompañan el camino de los niños y adolescentes con tratamiento oncológico en Salta, se encuentra Fundación HOPE, que alberga pacientes y familias en tratamiento; el Hospital Público Materno Infantil, donde se atienden pacientes oncológicos hasta los 14 años y el Hospital San Bernardo, donde se derivan a los pacientes desde los 15 años de edad.

“En el Hospital San Bernardo hacemos el abordaje del paciente oncohematológico desde los 15 años en adelante, atendiendo distintos tipos de patologías como leucemias, linfomas, mielomas”, explicó la doctora Ximena Aldunate, médica de la planta de Hematología del nosocomio.

“Tratamos de hacer el abordaje general desde el punto de vista médico, terapéutico y el acompañamiento del paciente pediátrico y la contención tanto del paciente como de su familia”

El hospital cuenta con un gran equipo de profesionales, psicólogos, personal de cuidados paliativos, residentes disponibles a toda hora y un servicio de enfermería excelente. A esto se le suman las salas especialmente acondicionadas para albergar a los pacientes de esta clase.

Atender, asistir y acompañar a adolescentes con cáncer

“Siguen siendo niños”, opinó la doctora Aldunate, reconociendo que se dan situaciones complejas, donde los diagnósticos a comunicar no son fáciles de asimilar. A esto se suman los altibajos anímicos que hacen que muchas veces quieran discontinuar el tratamiento. Sin embargo, ante estos casos, el hospital lleva un registro mediante el cual ofrecen un seguimiento de cada paciente y sus tratamientos.

“Los llamamos, los ponemos en una lista de orden y tratamos de insistirles que continúen con su tratamiento”, agregó la profesional.

El acompañamiento a la familia también es otro de los aspectos que se contemplan en el tratamiento. “A veces tratar con la familia es más difícil que asistir al paciente porque son demandantes”, añadió la profesional, explicando que, en muchos casos, los padres prefieren ser mediadores entre el parte médico y la puesta en conocimiento por parte del paciente.

Atención, para un diagnóstico a tiempo

Dentro del objetivo de la fecha en torno al a concientización sobre el cáncer infantojuvenil, es fundamental recordar las pautas de alarma que deben llamar la atención de un paciente para lograr un diagnóstico precoz.

Tener antecedentes familiares con patologías hematológicas, presencia de sangrado, pérdida de peso, infecciones recurrentes, deterioro generalizado son algunas de las señales de alerta que se deben tener en cuenta. A partir de ello la Dra. Aldunate recomienda: “Concurrir, hacerse un análisis clínico general, consultar. Desde allí se valorará si es necesaria la evaluación por hematología. No hay que dejar pasar los síntomas, no se debe dar por hecho que es algo pasajero: la consulta precoz siempre es lo mejor, porque nos permite abordar tempranamente algo que por ahí pueda tener un pronóstico tremendo si no se lo aborda en tiempo y forma”.

#JuntosSomosMásPoderosos