Carnaval descontrolado: "Los que fueron a Tilcara deben aislarse", dijo una médica

Patricia Meyer, neumóloga jujeña repudió lo ocurrido en el norte de la vecina provincia durante el fin de semana pasado, donde se vio a una gran cantidad de personas disfrutando del carnaval sin respetar el distanciamiento ni uso de barbijos. Situación que causó indignación en la sociedad y agigantó las posibilidades de un nuevo brote epidemiológico de Covid-19.

“Es una situación muy difícil y triste, los jujeños no aprendimos nada de lo que pasó en Europa, en el resto de la Argentina ni de lo que vivimos de cerca el año pasado. Fueron muchos los fallecidos, hay mucha gente que aún llora a sus muertos, personas que no se pudieron despedir e hijos que no pudieron ver a sus padres el día que fallecieron”, expresó la médica.

Siguió diciendo que “hay abuelos que quedaron solos, que no pudieron despedir a sus esposas o esposos después de tantos años de estar juntos. Otros abuelos también que murieron solos en la sala de terapia intensiva y que solamente fueron acompañados por el personal de salud. Creo que, si la gente no aprendió de lo que vivimos el año pasado, ya no vamos a aprender”.

“Perderle el miedo al virus, mostrar cierta rebeldía, es muy malo. No hay ninguna explicación, el máximo responsable es el Estado, el cual debería haber controlado esta situación, tendría que haberse anticipado a esto que pasó que son cosas que se pueden prevenir, ver de antemano. Si en países como Brasil se suspendió el carnaval, nosotros donde estamos parados”, añadió.

En ese sentido comentó que “no era necesario lo que pasó, muchas personas fallecieron, muchos quedaron con secuelas, muchos con grandes angustias y no hubo respeto a los que estuvimos en el frente de batalla. Es muy triste esta situación y no la vamos a poder manejar, porque coincide con el inicio del ciclo escolar”.

“Esto va a traer un pico de caso de Covid-19 y espero que lo podamos controlar. Nosotros pedimos que toda la gente que estuvo en el norte, que tenga un poquito de responsabilidad y se aísle. Que aquellos que tienen hijos que van a ir a la escuela que hablen con sus médicos pediatras y analicen si los van a mandar. Uno no puede saber con quien estuvo al lado porque era tanta la gente que no se puede decir si uno se cuidó. Apelamos todos los médicos a la conciencia, si estuvieron en el norte o en lugares de riesgo, que vean la posibilidad de un aislamiento”, finalizó Patricia Meyer.