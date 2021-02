Inscripciones del Ejército: Adelantaron la fecha de cierre y hay malestar en la gente

Con el mes de febrero se anunció un nuevo período de inscripciones y presentación de carpetas para quienes aspiraran a ocupar una vacante dentro del Ejército Argentino. Según el comunicado inicial, la institución iba a recibir la documentación requerida hasta el 28 de febrero, sin embargo, luego de jornadas con una enorme concurrencia de interesados, se notificó que se cerraba la convocatoria, aun faltando diez días para la fecha original de cierre.

Esta situación derivó en malestar entre los presentes que, de un momento para el otro, se toparon con un cartel en las afueras del Ejército. Con una demanda que supera ampliamente los aproximadamente 200 cupos que habrá disponibles este año, se cerraron ayer las admisiones de nuevos trámites y colgaron un cartel de “No hay vacantes”.



“En ningún momento nos dijeron que iba a haber un tope de recibimiento de carpetas, nadie habló de vacantes o cupos”, indicó indignada una mujer desde las puertas de la institución. A través de FM Aries, la mujer manifestó que hay mucha gente proveniente del interior que se ve enormemente perjudicada con este cambio de última hora.

En este sentido, el coronel Carlos Ponce, jefe del Centro Jurisdiccional de Incorporaciones de la V Brigada, manifestó que ayer estuvieron recibiendo a la gente que llevó las carpetas porque ya hicieron previamente las consultas hasta enero.

Según expresa El Tribuno, el coronel Ponce indicó que se suspendieron los trámites de admisión durante dos semanas porque se recibió a personal que iba a rendir para el ingreso a la escuela de suboficiales y, concluido ese trámite, ayer se continuó anotando a voluntarios. No obstante, ayer se puso un cartel indicando que no hay más vacantes y se le sugirió a quienes recién iniciaron los trámites que no gasten en certificaciones. “Para no seguir creando falsas expectativas suspendimos la inscripción para todo aquel que no haya iniciado todavía el trámite”, dijo.

En este sentido, llevó tranquilidad a quienes ya presentaron su carpeta, indicando que se los llamará y se los evaluará buscando el perfil más cercano al del soldado del Ejército Argentino.

Por otra parte, Ponce dijo que aún no hay una fecha estipulada para la incorporación de los nuevos aspirantes, aunque se estima que será en abril, por lo que 15 días antes se los citará para el circuito de revisación.