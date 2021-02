Cinthia confesó que hace un año que no está con un hombre

Cinthia Fernández reveló en Los ángeles de la mañana cuánto tiempo lleva sin tener relaciones sexuales. "¿Cuánto hace, Cinthia Fernández, que no estás con un hombre?", le preguntó Ángel De Brito sin filtro. Y ella, sin muchas vueltas, respondió: "23 de diciembre del año pasado, no, de 2019".

Tras la revelación, Yanina Latorre intervino rápidamente y lanzó: "Es mentira". Nancy Duré tampoco le creyó a su compañera y le repreguntó si realmente era cierta la fecha que dio.

"Vos tampoco tenés hace un montón", le contestó Cinthia a la periodista, que le confesó que para ella "un montón son dos meses".

Lo parte

El conductor de LAM volvió a la carga e insistió con Fernández. "¿Un año y dos meses?". Y la candidata a diputada fue letal: "Sí, cuando lo agarre al próximo desquiciado que venga, lo parto". Sin embargo. Cinthia luego aclaró: "Estoy muy bien, sin que nadie me rompa los quinotos".

Ante la respuesta de su colega, Yanina le planteó: "Pero podes tener una visita higiénica y que nadie te rompa, reina". Y la bailarina volvió a sorprender: "Me da fiaca. Empezar con alguien, conocer...". Y cerrando el tema, la rubia le retrucó: "No te hagas la santa, una no va a la cama solamente para empezar un vínculo". Y Duré le aconsejó: "Aprovechá ahora porque el tiempo pasa rápido, Cinthia".