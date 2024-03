Mar Tarrés contó que adelgazó 27 kilos y mostró el cambio de hábitos que hizo: “Es cuestión de voluntad”.

Mar Tarrés contó que adelgazó 27 kilos y les respondió a todos los seguidores que la acusaron de hacerse una cirugía estética. “Hace un tiempo que me siento acosada por la gente en las redes por la cantidad de mensajes diciéndome que estoy más flaca, preguntándome qué hice, si me operé o no me operé... sacando conclusiones de cosas que yo no dije sobre mi cuerpo y nunca hablé”, comentó la influencer en un video que compartió en Instagram.

Para acabar con el misterio sobre su cambio físico, explicó cuál fue la clave para conseguirlo: “Primero, pido respeto. Segundo, prometí contarles en un vivo qué es lo que estoy haciendo. Para bajar de peso no hay milagros. Voy bajando 27 kilos y todo lo que hice fue organizarme con las comidas”.

Según detalló, comenzó a utilizar un servicio de viandas saludables: “Son riquísimas y superabundantes. Eso me ayudó a organizar el tema de llegar a mi casa cansada a la noche con mucho hambre. Antes lo primero que hacía era pedir un delivery, o comer lo más rápido y fácil”.

Mar Tarrés contó cómo bajó 27 kilos en tres meses

Por supuesto, el ejercicio regular fue crucial: “También es la voluntad que uno le ponga y la actividad física que hagas. Yo empecé, con 27 kilos más, caminando un minuto en la cinta y recontra cansada, y hoy camino 15 o 20 minutos y termino bien, no termino superagitada como antes, pero eso se relaciona con la organización de la comida. Es lo fundamental para empezar”.

El posteo de Mar generó todo tipo de comentarios. Mientras que algunos seguidores la escribieron mensajes de apoyo en este proceso que emprendió, otros la acusaron de haber hecho una cirugía para conseguir esos resultados en solo tres meses. “En serio decís que bajaste 27 kilos en dos meses solo por organizarte con las comidas y hacer 15 minutos de cinta? ¡Por favor! Todas las que tenemos obesidad y pasamos por decenas de dietas sabemos que no podes bajar esa cantidad de kilos en dos meses. Ahí hay otro tratamiento y para mí es la bariátrica”, comentó una seguidora.

“En uno de los videos que ella subió se notan las cicatrices de la cirugía bariátrica que se hizo.. no tiene nada malo, pero no sé por qué lo niega”, sumó otra. Una usuaria, sin embargo, opinó: “No hay p.... que les venga bien.... Apología a la gordura o misterio de cómo adelgazar.... Dejen vivir en paz”. /TN