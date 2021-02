Por decisión de Nación, las vacunas contra el COVID-19 no se venderán en farmacias

Las dosis de las vacunas contra el COVID-19 van llegando como cuentagotas a la Argentina, hasta el momento se logró inocular a parte del personal sanitario de la primera línea de batalla contra la enfermedad y desde esta semana se habilitó la posibilidad de la vacunación a personas mayores de 70 años. Sin embargo, la cantidad sigue siendo insuficiente.

Al respecto, Francisco Puló, presidente de la Cámara de Propietarios de Farmacias, dijo a Canal 4 que la vacuna no va a vender en farmacias por decisión del gobierno nacional. "Me parece una locura que esto quede en manos solamente de las autoridades del gobierno, demora de alguna forma la vacunación”, indicó.

En este sentido, aseguró que no existe un interés de las farmacias de ganar plata, sino en la urgencia para poder llegar a vacunas a más personas en menos tiempo. “Me parece algo de sentido común, si yo me puedo comprar la vacuna sería lógica que la pague y la gente que no tiene que se la den gratis y por ahí lograr una mayor cantidad de dosis”, expresó.

Asimismo, cuestionó las restricciones que hacen que las importaciones sean cada vez más difíciles y subrayó que todos los insumos de todos los medicamentos están dolarizados.